La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, admitió que "hubo errores" en la implementación de las subas de tarifas y pidió al Gobierno uno modelo que beneficie a "la pyme exportadora".







"Con las tarifas hubo errores del Gobierno que ahora se van a corregir", dijo Carrió, quien aseguró que le había advertido al presidente Mauricio Macri que "la manera en la que se iban a implementar los aumentos era un suicidio" y que "una cosa es hacer el ajuste y otra es cómo se hace".





En ese contexto, advirtió en declaraciones al canal LN+: "A mí, el Presidente me da la razón seis meses después de que pasan las cosas. Le mandé decir que es mejor que me escuche a tiempo, porque si no, no hablo más".





Además, Carrió criticó al radicalismo, al señalar que "busca los cargos" y se quejó de que la UCR "plantea sus diferencias económicas con el Gobierno públicamente".





"Nuestro objetivo [con Cambiemos] era tener un gobierno no peronista que termine su mandato y que habilite la alternancia.





Esto no se da desde la presidencia de Marcelo T. de Alvear, porque siempre hubo un golpe antes. El objetivo es que haya una república porque la Argentina es golpista, hay sectores empresariales golpistas, producto de la ansiedad", dijo.





Y agregó: "La Argentina está frente a pruebas difíciles, están probando si nos sostenemos como gobierno republicano, pese a todas las dificultades. Porque somos muy ansiosos".





"Tenemos que mantener la política de bajarle las retenciones al campo y tenemos que trabajar con la pyme exportadora", sostuvo además la diputada.





Estimó en ese contexto que "Macri va a renovar" su mandato y subrayó: "y si es otro creo que va a ser un peronismo moderado".