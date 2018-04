Carrió adjudicó las acusaciones de Jaitt a "una guerra de poderes"

La diputada nacional Elisa Carrió adjudicó esta noche a una "guerra sucia entre poderes" las acusaciones vertidas por la mediática Natacha Jaitt, que vinculó a periodistas y políticos a hechos relacionados a abusos y prostitución de menores, mientras que relacionó esa acción con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.



Carrió aseguró que las acusaciones de Jaitt son "el inicio de una guerra sucia entre poderes, primero en el nivel chabacano, que tiene como eje al presidente de la Corte".



La diputada, en declaraciones efectuadas en el programa de Mirtha Legrand, sostuvo que "la señora (en alusión) a Jaitt, fue utilizada seguramente en una operación".



Por otro lado, se solidarizó con Mirtha Legrand por las críticas que reicbió tras invitar a Jaitt y posibilitar que acuse a varias periodistas y animadores conocidos, además del ex diputado porteño Gustavo Vera, con una red de prostitución juvenil.



"Esta presencia es de apoyo explícito y de respaldo a su persona", le dijo Carrió a Legrand.



"Quiero decirle al pueblo de la Nación que el error de un programa no pueden condenar, que sólo la envidia y la miseria puede hacer cuestionar a una gran señora de la Nación como lo es Mirtha Legrand. A cualquiera le puede pasar de tener una persona incontrolable, pero yo quería venir y que todo el mundo sepa que estamos acá en apoyo expreso y para decirle al pueblo que la admira y que la quiere que es un día muy importante para mí poder estar", sostuvo en el mismo sentido.



Carrió también relacionó a Lorenzetti con la difusión de escuchas telefónicas a la ex presidenta Cristina Kirchner con lo que se manifestó en desacuerdo.



"Las escuchas no las tiene más el Ejecutivo, sino el presidente de la Corte Suprema. No estoy de acuerdo con que se difundan las escuchas, si no está relacionado con ningún delito", expresó.