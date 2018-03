Caputo: "No tengo ni tuve ningún conflicto de interés ni nada que ocultar"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó que no tiene ni tuvo "ningún conflicto de interés ni nada que ocultar", luego de que se difundieran documentos oficiales de Estados Unidos que lo vinculan con una firma offshore.



"No tengo ni tuve ningún conflicto de interés ni nada que ocultar. Me he puesto como siempre a disposición de la Justicia y de la Oficina Anticorrupción. Y confío en que se aclarará pronto", afirmó Caputo.



El diario Perfil publicó que la empresa Noctua informó a las autoridades de los Estados Unidos que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue su "dueño indirecto", su "accionista indirecto" y que tuvo "control" sobre la compañía hasta el 25 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario.



Caputo aseguró a su vez que no fue "propietario ni accionista" de Noctua, aunque la información sería contradictoria con la que la compañía informó a la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de Bolsa y Valores estadounidense.



En su momento, la investigación internacional denominada "Paradise Papers" difundió que Caputo ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales a través de Noctua.



La empresa tiene sedes en Miami y Delaware, Estados Unidos, y administra fondos de inversión con sede en Islas Caimán.