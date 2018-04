El ministro de Finanzas, Luis Caputo, concurrirá el próximo miércoles a la Comisión Bicameral del Congreso encargada de controlar la deuda externa, donde lo esperan con preguntas sobre su participación en sociedades off shore y el moderador será un crítico feroz del endeudamiento.



Caputo se presentará a las 10:00 ante la comisión que preside el senador formoseño del Bloque Justicialista José Mayans, cuyas críticas a la toma de deuda externa por parte del Gobierno se repiten en cada sesión de la Cámara alta desde el año pasado y cada vez con mayor dureza.



Mayans será el encargado de ordenar el debate en una comisión en la que Cambiemos no tiene mayoría, dado que entre diputados y senadores cuenta con nueve lugares, mientras que la oposición se reparte los otros once: cinco del justicialismo, cuatro del kirchnerismo, uno del massismo y uno de los senadores peronistas independientes.



En ese esquema, las preguntas y cuestionamientos que recibirá el ministro de Finanzas irán desde la toma de deuda externa hasta su vinculación con fondos y sociedades radicadas en paraísos fiscales, un tema sobre el que machaca particularmente el kirchnerismo.



De hecho, algunas de las preguntas más filosas sobre ese tópico eran preparadas por el diputado Rodolfo Tailhade, punta de lanza del FPV a la hora de avanzar con denuncias judiciales contra Gobierno, mientras que su compañero de bloque Axel Kicillof se concentrará en cuestionar la política de endeudamiento.



También el justicialismo irá por ese lado y la razón es más política que económica: varios de los diputados y senadores del PJ son representantes directos de gobernadores como el cordobés Juan Schiaretti, el salteño Juan Manuel Urtubey, el sanjuanino Sergio Uñac y el entrerriano Gustavo Bordet.



Esos gobernadores son los que piensan en el rearmado del peronismo para suceder a Cambiemos en el poder en algún momento y, por lo tanto, tienen interés en llevar un control sobre la deuda que toma la Argentina en el extranjero y que pagará en los años por venir.



Lo que empezó a preocupar al justicialismo, que piensa en la "herencia" que le dejaría Cambiemos, fue el dato de que en 2017 el endeudamiento externo se incrementó en 52 mil millones de dólares, un 28% según el INDEC.



En el esgrima de la comisión Caputo argumentará que participó de sociedades y fondos de inversión off shore antes de ingresar a la función pública, pero los legisladores le preguntarán por qué no lo consignó en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción cuando asumió como ministro.



Además, las preguntas sobre el circuito off shore y el endeudamiento tendrán un punto de conexión si le preguntan por la investigación periodística que señaló que la firma Noctua (que menciona a Caputo como "dueño indirecto") fue uno de los fondos de inversión que compró bonos a 100 años emitidos por el Estado, con la firma del ministro.



La concurrencia del titular de la cartera de Finanzas fue aceptada por el Gobierno cuando dejó de ser exigida solo por el kirchnerismo para convertirse en un reclamo compartido con el Bloque Justicialista, con el que el oficialismo negocia habitualmente en el Congreso para llevar adelante su agenda.



Si bien la bancada de diputados del FPV había presentado un proyecto para interpelar a Caputo, el jefe del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, se lo reclamó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante su última presentación en el Congreso.