Camaño: "Se les cayó el relato, la gente se dio cuenta de que los estaban robando"

La diputada massista Graciela Camaño consideró esta mañana que al Gobierno nacional "se le cayó el relato" porque "la gente se dio cuenta de que los estaban robando", luego de las protestas que se registraron en las últimas horas contra la reforma previsional, aprobada esta madrugada.



"Ellos contruyeron un relato y salieron a galopar sobre ese relato. ¿Qué dice el relato? Que no puede seguir sosteniendo el número de beneficiarios, construyeron un relato que se cayó por las dos movilizaciones del día de ayer", afirmó Camaño.



En declaraciones a FM La Patriada, la legisladora señaló:"la gente se ha dado cuenta de que le están miento la mano en el bolsillo, finalmente se dieron cuenta de que los estaban robando".



"El problema es que no se trata de que tomen el dinero del ANSES, están tomando el dinero del bolsillo del jubilado y del pensionado, no le van a pagar lo que deberían, le van a pagar menos", dijo.



Camaño afirmó además: "Creo la situación es muy grave, ellos están confiados en que mañana la gente se calmó; yo sinceramente no creo que esto sea así, creo que este enojo va a durar".



"Es un tema que no se dijo nunca que se iba a hacer, cuando nosotros lo planteamos en la campaña nos negaron que ellos iban a hacer algo así. El jefe de Gabinete, mentiroso consuetudinario, se espantada porque nosotros le decíamos que venían por esto. La verdad es que nosotros lo decíamos porque habíamos leído el informe del FMI donde dice que hay que ir hacia un sistema que se rija por la inflación", remarcó.



Advirtió que "ellos dicen que están luchando contra la inflación y que la van a bajar, por otro lado le modifican a los jubilados y le ponen la fórmula con inflación, dicen que van a cobrar más, ponganse de acuerdo muchachos".



"¿Vamos a tener más inflación o no? La fórmula que están eligiendo es para los conflictos, para cuando tenemos alta inflación", indicó.



Además, adelantó: eEn todo lo que sea la defensa de los derechos, de las conquistas y de las cosas que el pueblo se merece, vamos a estar seguramente con muchos diputados con los que no compartimos absolutamente nada, que es lo que ocurre con este caso de la reforma jubilatoria".



"Hay diputados con los que no comparto nada de nada y sin embargo, en la votación nos encontramos. Parece que ese tipo de cuestiones se pueden dar", destacó.