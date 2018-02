Cada vez hay más estafas con compras por internet

Especialistas en seguridad informática alertan por una estafa cada vez más común en sitios de compra y venta por Internet que en las últimas horas se cobró como víctimas a usuarios que pensaron que estaban ante un auto en oferta, entregaron varios miles de pesos como parte de pago y finalmente no recibieron el vehículo.



El abogado especialista en Delitos Informáticos Daniel Monastersky alertó que esta farsa electrónica es concretada gracias a la falta de campañas de prevención en compras por medios digitales, ya que en estos casos "los delincuentes no buscan, sino que las víctimas los eligen a ellos", según publicó Diario Popular.



Para lograrlo, los estafadores utilizan una técnica denominada "typosquatting".



"Cambian alguna letra del nombre de la página o dirección de mail y la gente cree que es la real", explicó.



Una de las víctimas resultó Claudio, a quien lo derivaron al correo info@mercadosenvios.com, presuntamente habilitado para transferir el vehículo, y desde ahí le enviaron un talonario para efectuar el pago.



"Me salió en OLX un Honda Civic 2.000 con muchos kilómetros. Cuando me contacto con la mujer, me dice que no recibe mensajes por esa página y me pide que le mande a otra dirección de correo.



Ahí me cuenta que está fuera del país y con su hija con problemas oncológicos y me dice que los papeles los tiene Mercadosenvíos", relató la víctima.



Y prosiguió: "Me mandaron un talonario para pagar en Rapipago. 20.000 pesos pagué y se suponía que en 48 horas te entregaban el auto y vos pagabas la diferencia. Pero al otro día me pedían 20.00 más por un seguro del Ministerio de Transporte, que es imposible. Ahí me di cuenta que era mentira".



Claudio contó que primero denunció la situación en un sitio y desde allí Mercado Pago le respondió que se trataba de un mail falso que los involucraba pero no pertenecía a la compañía.



"Ahora hice la denuncia en la Justicia. Yo mi plata la perdí, pero hay un montón de casos iguales. Esperemos que sirva para que no pierda dinero otra gente", expresó el comprador sobre su expediente, el número 8170/2018, que tramita el Juzgado Criminal y Correcional 7 y en el que intervendrá la Fiscalía 30.



Las quejas por este tipo de delito se acumulan en la Justicia y más aún en las redes sociales.



Al respecto, Monastersky señaló que los delincuentes "se aprovechan de la necesidad: apuntan a quien tiene interés sobre el producto, entonces es la víctima la que los elige a ellos".



El especialista en Ciberseguridad advirtió que "lo primero que hay que hacer ante estas estafas es no enviar dinero sin tener los papeles, hablar por teléfono con él vendedor o encontrarlo personalmente" y agregó que "cuando mandan una dirección, hay que chequear que sea la real, sin faltas de ortografía".



"Hay que tener sentido común. Cuando se compra algo por plataformas hay que mirar los precios. Si todos varían, por ejemplo, entre 100.000 y 130.000 y aparece uno a 20.000 es evidente que algo raro hay en ese precio irrisorio", dijo.



Al sumar otra recomendación mencionó: "También hay que fijarse si el mail tiene errores, como de un traductor, porque probablemente sea gente tratando de estafar desde otro país".



Con respecto a las dificultades de la investigación, Monastersky precisó que "OLX puede pasar los datos de la IP, pero esta gente evidentemente toma recaudos porque tiene conocimientos técnicos para enmascarar y que no se sepa su identidad, o al menos dificultar el camino de la investigación".



Por su parte, la página OLX dejó en claro que "no se involucra de forma alguna en las transacciones que se realizan entre los usuarios" y añadió: "El pago, la forma de entrega y otros detalles son acordados únicamente entre el vendedor y el comprador".