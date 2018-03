Buscan a un chico que se cayó de un barco en una fiesta en Tigre

Un chico de 19 años se cayó de un barco en el Río Luján, en la zona de San Fernando. En el catamarán, que había partido de Olivos, había una fiesta de la que participaban cerca de 100 personas. Se trata del catamarán Libertad, una embarcación que se suele alquilar para uso turístico privado.



Aparentemente, el chico se habría tirado al agua. Un testigo del hecho declaró que subieron al barco a las 21.30 del jueves y que frenó alrededor de la 1 de la madrugada. "Quedamos varados en medio de Tigre sin saber qué hacíamos ahí, solo con el rumor de que alguien se había tirado", relató.



El testigo aseguró que al joven desaparecido le acercaron un salvavidas pero que "no les hizo caso" y que siguió nadando. "No sabemos por qué se tiró. Seguro que estaba alcoholizado o drogado", agregó.



Cerca de las 4 de la mañana llegó un operativo de Prefectura con lanchas al lugar y los trasladó hasta la sede de la fuerza de seguridad en Tigre.



Mientras tanto, las autoridades aún buscan al joven de 19 años, que todavía no aparece.