Buscan a dos mochileras argentinas en Bolivia: hace una semana que no se sabe nada de ellas

Dos mochileras argentinas dejaron de tener contacto con sus hogares el 2 de febrero pasado, cuando avisaron que estaban en la ciudad boliviana de Sucre, por lo que las familias solicitaron ayuda a las autoridades para tratar de ubicarlas.





Eugenia Leit y Josefina Carricart tienen 19 años, son oriundas de la ciudad bonaerense de Pergamino y se fueron juntas al norte del país como mochileras en diciembre último.





El 14 de enero pasaron a Bolivia , desde donde tuvieron el último contacto con sus familias el viernes 2 de febrero, cuando llegaron a Sucre.





Ese viernes, Eugenia y Josefina publicaron una foto en Facebook a las 20:30 aproximadamente, y avisaron que cerca de fin de mes calculaban estar de vuelta en Pergamino.





Desde ese día, no volvieron a comunicarse ni respondieron mensajes o llamadas.





Las familias radicaron una denuncia por averiguación de paradero que quedó a cargo de la fiscal Alejandra Ghiotti y se tramita en la DDI provincial de La Plata.





Además, las familias se entrevistaron con el intendente de Pergamino, Javier Martínez, a quien le pidieron que reclame ante la embajada de Bolivia y en los consulados argentinos en el país vecino.





Florencia, una tía de Eugenia, compartió información del tema a través de su cuenta de Facebook: "Recibí anoche un audio de un chico que dice haber visto a las chicas en una estación de La Paz.





Pero seguimos sin tener ninguna comunicación de ellas, por lo tanto seguimos preocupados y ocupados en que vuelvan pronto. Si alguien las ve por favor urgente avisen".





"Algunas personas publican cosas, publican que las vieron pero nada más. Eso es todo lo que tenemos.





Agotamos todas las instancias, no sabemos cómo proceder. En un tiempo habrá que viajar si no hay respuestas pero ¿por dónde se empieza? No sabemos por dónde fueron. Y ahora con el Carnaval dicen que va a ser más complicado aún", lamentó por su parte Carlos Leit, padre de Eugenia, en declaraciones a la señal de noticias TN.





De acuerdo con el padre de Leit, las chicas en alguna etapa del viaje estuvieron junto a dos varones cordobeses y se comunicaban día por medio con sus casas.





"Cuando pasaron unos días, decidimos hacer una denuncia para que se investigue, porque ahora hay trascendidos por las redes, pero en concreto no hay nada", señaló.