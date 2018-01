Bullrich: "Lo de Triaca fue feo, pero no tiene que renunciar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la polémica desatada luego de que se conociera el despido de una empleada doméstica de su par de Trabajo, Jorge Triaca, a quien nombró como parte del gremio intervenido Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) "fue feo" pero desestimó que "tenga que llegar a renunciar.



"Lo que ocurrió fue feo para todos, para él más que para nadie. (Triaca) Está sufriendo mucho, no creo que tenga que llegar a renunciar", señaló Bullrich.



En declaraciones al canal América, la funcionaria señaló que Triaca "dijo que él la está pasando muy mal, porque además es una persona excelente".



Admitió sin embargo que el hecho que tenga una empleada en negro "está pésimo, está muy mal, él lo ha dicho y lo ha dicho el gobierno".



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, había respaldado al ministro Triaca, aunque consideró que la situación "no debería costarle el cargo".



"Si bien es un error, no sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo", aseguró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para quien también estuvo "mal" el "exabrupto" del ministro al dirigirse a la empleada Sandra Heredia en un audio que trascendió..



El jefe de ministros aseguró que el "error" de Triaca "no invalida su calidad como ministro, su calidad personal y todo lo que ha logrado" en su gestión en la cartera laboral.