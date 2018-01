Bullrich dijo que sólo se metió con la fortuna de los gremialistas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó que el Gobierno "no se metió contra el sindicalismo, sino contra la fortuna de los sindicalistas" y le apuntó al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, al advertir que "se está autoacusando" con la advertencia que lanzó días atrás contra la Casa Rosada.





"Lo de Barrionuevo no sólo es inaceptable, sino es una clara amenaza. Nosotros como Gobierno no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar ninguna amenaza de que si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a salir antes del Gobierno. Parece que esto fuera recurrente, porque también lo dijo (el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio) Zaffaroni", sostuvo la funcionaria nacional.





En diálogo con radio La Red, la integrante del Gabinete rechazó de esta manera los dichos del secretario general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), quien había manifestado que "a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y no terminaron sus mandatos".





"Lo importante es que el sindicalismo sepa que la ley es igual para todos. Si alguien se enriqueció con un sindicato, una empresa pública, una obra pública o lo que sea, va a tener la misma vara. Que todos sepan que nosotros vinimos a cambiar las cosas y no que queden como estaban", aseguró la funcionaria.





La ministra de Seguridad recordó que "en muchas oportunidades esto se intentó y se frustró", ante lo cual advirtió de que "esta vez va en serio, porque este Gobierno va en la lucha contra las mafias adelante".