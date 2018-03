El diputado nacional del Bloque Justicialista Diego Bossio consideró este sábado que el presidente Mauricio Macri "debe redefinir el perfil de sus funcionarios", luego de que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, afirmara que no repatria sus ahorros por la falta de "confianza" en la Argentina.





"Macri debe redefinir el perfil de sus funcionarios, sobre todo si quiere que la Argentina avance y atraiga inversiones.





Un ministro que tiene un área tan sensible no puede decir `no confío en la Argentina y no traigo mis ahorros´", sostuvo el legislador.





En diálogo con Radio Mitre, el ex director de la Anses resaltó que el jefe de Estado "debería exigir a cada uno de sus funcionarios un gesto, un ejemplo".





"Hay que ser coherente y, en el marco de la coherencia, Macri debería pedir un gesto, un ejemplo a cada uno de sus funcionarios.





Nadie discute si Aranguren sabe o no de energía, si es una persona que ha actuado como corresponde, pero el funcionario tiene que dar el ejemplo de que confía en la Argentina", concluyó Bossio.





De esta manera, el referente del Bloque Justicialista cuestionó los dichos del funcionario nacional, quien justificó el hecho de tener gran parte de sus ahorros en el exterior: "Veré el momento de repatriarlo. Eso tiene que ver con la confianza que hemos perdido. A medida que recuperemos la confianza...".