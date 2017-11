Bossio: las reformas se están trabajando "seria y responsablemente"

El diputado Diego Bossio, uno de los referentes del Bloque Justicialista en la Cámara baja, señaló que las reformas que pretende el Gobierno se están trabajando "seria y responsablemente".



Además consideró necesario hacer modificaciones estructurales para "salir de la trampa de la pobreza".



En una entrevista que publica el diario La Nacion, Bossio celebró la convocatoria del Gobierno a todos los sectores para discutir las reformas y puso como prioridad trabajar para que los gobernadores peronistas puedan "garantizar la gobernabilidad en sus provincias", y "contar con recursos para gestionar y hacer obras".



"Celebramos que el Gobierno tenga una metodología para construir sus consensos y que convoque, a una misma mesa, a actores sociales, gremiales, empresariales y políticos a discutir lo que nosotros creemos que hay que discutir para propender hacia el desarrollo económico y salir de la trampa de la pobreza", sostuvo.



Puntualmente sobre las reformas cuyos ejes de debate fueron anunciados la semana pasada por el presidente Mauricio Macri, señaló que "en principio" su bloque ve que esas reformas "se trabajan seria y responsablemente".



Además, marcó dos límites que, a su entender, condicionan al Poder Ejecutivo y lo obligan al debate. "Uno es político: el Gobierno debe consensuar porque no tiene mayorías en el Congreso. El otro límite es económico y son los seis puntos de déficit fiscal. El Presidente propone medidas básicas con el eje en la prudencia fiscal", indicó.



Para Bossio el país "necesita encarar una serie de reformas profundas" y en paralelo "los gobernadores tienen la necesidad de garantizar la gobernabilidad en sus provincias, de contar con recursos para gestionar y hacer obras, y pagar en tiempo y forma los sueldos".



Según el diputado del Bloque peronista, "los proyectos que plantea el Gobierno no son necesariamente los que van a quedar y ser convertidos en ley".



Eso responde a "una lógica de oposición totalmente distinta", muy diferente a la que se basaba en el "no nos gusta, votamos en contra", apuntó.



"Esto es no hacerse cargo de los problemas de la Argentina. La dirigencia política tiene que ocuparse, arremangarse y trabajar, y, eventualmente, estar dispuesta a fracasar", remarcó el legislador, quien dirigió a la Anses durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.