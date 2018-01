Bossio: "Con la nostalgia de Perón y Evita no vamos a ganar la elección"

El diputado del bloque justicialista Diego Bossio aseguró que el peronismo "está en la peor etapa" y debe elaborar un nuevo proyecto político ya que no logrará ganar las elecciones "con la nostalgia de Perón y Evita".



"(El peronismo) Está en la peor etapa en muchos años. El rol de opositor nos cuesta, no es cómodo, y además hay responsabilidad de gobierno, gobernadores que tienen que pagar a los sueldos", manifestó Bossio.



"Primero hay que sentar las bases para un proyecto y después ver quién conduce. Incluso hay mecanismos para resolver eso, están las PASO", añadió el extitular de la ANSES en declaraciones publicadas publicadas por el diario Clarín.



Consultado sobre posibles candidatos a liderar el partido Bossio aseguró que entre los dirigentes con vocación de liderar se encuentran el gobernador de Salta Juan María Urtubey, el de Córdoba Juan Schiaretti, el líder del Frente Renovador Sergio Massa, y el titular de Cumplir Florencio Randazzo.



"Este peronismo tiene que interpretar lo que pasa, los cambios del mundo, en el mundo del trabajo. Con la nostalgia de Perón y Evita y levantando la V no vamos a ganar la elección (presidencial de 2019)", señaló.



En otro orden, Bossio consideró que el país transita por una etapa "precapitalista" ya que un capitalismo "en serio" requiere competencia, y macroeconomía ordenada.



"Los jubilados perdieron, el laburante de la fábrica no está mejor, el tipo de clase media le cuesta cada vez más y si hubo claros ganadores como el sector financiero. Pasaron más de dos años, gran parte del mandato de Macri y los resultados están a la vista", indicó.



El legislador destacó una disminución de la inversión extranjera en el país con predominio de "la timba financiera" mientras que los sectores con obligación de invertir solo reacomodan sus cuentas para realizar transferencia a sus casas matrices.



"Hace casi dos años discutimos la ley de Participación Pública y Privada engrandes proyectos de infraestructura.



¿Cuántos se hicieron? Cero. Todavía no arrancaron. No hubo pico ni pala en ningún lugar de la Argentina", expresó.