Bautista nació con 23 semanas de gestación, luchó y venció a la muerte

La hazaña de Bautista tiene esa mixtura entre la esperanza, el coraje, lo milagroso, la fe y la lucha. Esa combinación que lleva a pensar que todo se puede y nada se abandona.





El bebé nació en mayo del 2015, con tan sólo 23 semanas de gestación. No llegaba al kilo de peso, y en el Sanatorio Mitre, de Buenos Aires, costaba pensar que ese pequeño bebé podía sobrevivir.





La primera lucha estaba ganada. Ahora lo que seguía era una cruzada para ganarle la lucha a la muerte y a los malos pronósticos, el relato completo contado por su padre es un canto a la esperanza y a la vida:





Bautista fue concebido un 25 de diciembre del 2014, día de la Natividad de Jesús. Ese día tiene un gran significado, es una fecha imposible de olvidarse, más cuando se hace la cuenta hacia atrás. El 28 de mayo del 2015, me fui a trabajar como todos los días, era un día más. Una vez en allí, me llamó Bety, mi esposa, y me dijo que no soporta más el dolor, que iba a ir al Sanatorio Mitre. Comenzó a pasar lo inexplicable. El bebé estaba encajado, no había forma de parar la salida. Era la semana 23/24 de embarazo. El bebé no llegaba al kilo de peso. Era imposible, una locura. Al entrar a sala de partos estábamos resignados, no creíamos que fuera posible que el bebé pudiese sobrevivir. Al sacarlo, apenas nos mostraron los pies. Dábamos por hecho que nuestro hijo no estaba vivo. ¡Pero Bautista estaba vivo! Su cabeza era más pequeña que el tamaño de una pelotita de tenis. Pesaba 750 gramos. Ya estaba entubado y en una incubadora camino a Neonatología.





Ahí quedaba Bautista. Solito. Lejos del confort y seguridad del vientre materno. Quedaba expuesto al mundo. Sólo él y Dios.





Los días subsiguientes fueron de incredulidad, esperanza, temor, esperanza, más temor. Nadie se animaba a felicitarnos, claro, no era un nacimiento normal, no había festejo, besos, regalos, souvenirs, bombones, flores. No hubo babyshower, ni ninguna pavada marketinera y consumista. Debido a la fragilidad en la que se encontraba Bautista, y ante la incertidumbre, o más bien certeza de que era muy difícil que sobreviviera, decidimos de inmediato buscar un sacerdote. Le dieron el Agua de Socorro. Habíamos cumplido. Sentíamos que si Bautista se iba, era importante que hubiese recibido una bendición.





A partir de ese momento, la incubadora de Bauti se llenó de estampitas. Colgamos un Rosario y teníamos una oración muy especial de San Pantaleón. No podíamos tocarlo. Ni meter una mano. No podíamos abrazarlo. ¿Qué íbamos a hacer? Era llorar, rezar, llorar y seguir rezando.





No podía oxigenar, y hubo que hacerle una cirugía de corazón: el famoso "ductus". Y se presentó una trombosis. El tratamiento era con un anticoagulante. Sucede que, en paralelo, y con los controles de oftalmología, las retinas de Bautista no estaban bien y había que hacerle cirugía con láser para cicatrizar los vasos sanguíneos.





En la interacción entre el anticoagulante, y algo que debe cicatrizar (los vasos sanguíneos de la retina) había una gran incompatibilidad. O dejábamos la trombo así, y podía morir. O tratábamos la trombo, y podía quedar ciego. Bueno, gracias a Dios, no paso ni una, ni la otra.





Continuaban pasando los meses, daba un paso adelante, y dos atrás con el respirador. Tenía displasia broncopulmonar (DBP), lo iba a lograr dejar, pero muy de a poco. Luego de varios meses pudo colocarse una línea de oxígeno por nariz. Ya habían pasado siete meses de internación. Pasamos Navidad de 2015 y Año Nuevo 2015/16, internados. La mayoría de los chicos con los que habíamos arrancado en la Neo, ya habían salido de alta. Los pocos que quedaban, ultimaban detalles y los días previos a la Navidad se iban a su casa. Bautista seguía ahí. Pero eso era sólo una ojeada, todavía faltaba mucho por aprender, conocer y seguir rezando.





Finalmente, los primeros días de enero de 2016, Bautista lograba el alta de la Neo. Pesaba 5,800 kg. Nos íbamos a casa con internación domiciliaria. Nada nos importaba, nuestro bebé había sobrevivido y estábamos felices por poder llevarlo a casa.





Doce días después del alta sucedió lo inesperado: entró en crisis respiratoria, estaba azul/negro, cianótico, se había aspirado con leche. Corrimos en ambulancia al Sanatorio Mitre. Quedó internado en Terapia Intensiva de Pediatría. Unas semanas después desmejoró por un cuadro infeccioso grave. Ya era abril de 2016, y se venía una bomba: había que hacerle una traqueotomía. Ver con traqueotomía a un bebé, no es algo sencillo de digerir.





Fíjese usted mismo, agarre el Google, ponga "bebé" y va a ver niños, rosaditos, llenos de vida, sonrientes, hermosos los de las propagandas de pañales, de juguetes, de shampoo. Ahora haga lo mismo en su buscador de Internet, pero ponga "bebé con traqueo". Bueno, imagínese que ese bebé es su hijo, y que además, sigue conectado al respirador, totalmente dopado.





Es muy difícil, no hay antídoto para el dolor del alma. El cuadro infeccioso se volvió cada vez más crítico, hubo una gran desmejoría y clínica de shock séptico. Su corazón y todo su cuerpo ya no tenían más fuerza.





Hasta que una noche, el cuerpo de Bauti dijo basta. Su corazón hizo paro, lo reanimaron una vez y reaccionó. Volvió a parar al rato. Lo reanimaron nuevamente. Y volvió a latir. Su corazón no se detuvo más. Su estado continuó frágil y delicado varias semanas, Cuidados Paliativos se hizo presente. Bety estaba ahí, ella es mi faro. Estábamos obligados a continuar el tratamiento por la sonda nasogástrica, pero su enteritis no ayudaba. El último catéter lo colocó el mismo cirujano general que lo veía en Neo por los intestinos.





Era vida o muerte. Si no lograba colocar ese catéter, sólo quedaba comenzar con Cuidados Paliativos para no prolongar su proceso. Otra vez, Dios se hizo presente. A ciegas (la eco no mostraba flujo), sin posibilidades y contra todo pronóstico, ese catéter logró colocarse. La infección generalizada estaba pasando. Otro milagro volvía a suceder. Bautista fue despertando y nadie lo podía creer. Estuvimos iluminados para poder mantenernos unidos todo ese tiempo. Seguramente, nuestra hija Luz fue quien hizo más fácil poder llevar adelante esto juntos. Ella sabía de su hermano, a veces la llevábamos para que lo vea. No era un hermano fantasma, tenía cuerpo y estaba en un lugar físico. Elegíamos los momentos, no siempre era buen momento para que lo vea (aunque casi nunca lo era). A medida que iban pasando los días, Bautista estaba casi con la medicación básica, y cada vez más despierto. Nos fueron entrenando con el cambio de traqueotomía, cuidados de la misma, y preparación de medicación.





Llegó el primer año de Bautista. El 28 de mayo del 2016. ¿Se podía festejar algo? ¿Se podía no festejar luego de haber sobrevivido a todo? Al fin de cuentas, y dentro de una habitación en Terapia Intensiva no se podía festejar demasiado, por lo cual, apenas si llevamos unas facturas a las enfermeras y le dimos varios besos a nuestro hijo, felicitándolo por tanto aguante.





Bautista fue despertando cada día más. Salió de alta definitivamente el día 26 de julio del 2016. Estuvo internado 14 meses, y había estado tan sólo doce días en su casa. Al día de hoy, es un niño feliz, conectado con su entorno, sonriente, amoroso, sensible y claramente inexplicable. Superó a la muerte, superó la epilepsia, está dejando el oxígeno, dejará la traqueotomía en breve, y revirtió todos los pronósticos que le dieron. Tiene el amor de su hermana, su mejor estimuladora. Todos los días intentamos darle todo el amor que tenemos y lo mejor para él. Seguimos rezando por Bautista, por Luz y por nuestro matrimonio.





Betiana y Pablo Fernández





Padres de Bautista.





Fuente: La Voz