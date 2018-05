Barrionuevo relanzará el PJ antes del Mundial y atacó al fiscal Di Lello

El interventor del PJ, Luis Barrionuevo, minimizó el dictamen del fiscal electoral Jorge Di Lello, a quien calificó de "un cero al as".





"Es un cero, cero, cero. Un cero total. No existe. Y además su resolución no es vinculante", dijo el sindicalista luego de que el fiscal solicitara a la Cámara Nacional Electoral que dé marcha atrás con la intervención dispuesta sobre el Partido Justicialista.





Además, en declaraciones a La Nación, el líder de los gastronómicos dijo que no le "preocupa para nada lo que diga Di Lello", ya que "es un cero a la izquierda" y que incluso ya sabía que "iba a fallar en contra".





Enseguida agregó que el fiscal actuó motivado por un supuesto malestar con la jueza federal María Servini por no haberle pedido opinión antes de decidir la intervención del PJ el 10 de abril último y remató: "Di Lello no corta ni pincha. No tiene ninguna importancia lo que decida".





Barrionuevo mientras tanto, se prepara para relanzar el Partido Justicialista con una campaña antes del comienzo del Mundial de fútbol, probablemente el 5 de junio: "Va a ser una campaña con gigantografías, radio, televisión, medios gráficos, Twitter y Facebook. Vamos a salir muy fuerte con que hay partido. No me meto con ningún candidato, voy a dar internas, el PJ va a dar internas, se terminaron los partiditos, van a morir todos en el peronismo. Se terminó que lo usen al PJ", adelantó.





La posición del fiscal no es vinculante. Ahora la Cámara Nacional Electoral deberá determinar si hace lugar al planteo que rechaza la intervención del partido y reclama la nulidad de las decisiones.