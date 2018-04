Unos 165.000 trabajadores paralizaban este viernes el servicio de atención al público y el clearing de los bancos públicos y privados en toda la Argentina y ya analizaban una nueva huelga de dos días para la semana que viene, cuando hay una nueva reunión paritaria.



La protesta de los trabajadores bancarios se circunscribía al fracaso de las negociaciones paritarias que lleva adelante el gremio Asociación Bancaria y las cámaras que representan a las empresas ADEBA, ABA y ABAPPRA, además del Banco Central.



El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró hoy que la situación se podría destrabar con una cláusula gatillo que equipare el ajuste salarial a la suba de la inflación acumulada en 2018.



"Una cláusula gatillo no es lo ideal porque uno debería tener libertad plena de negociación y pedir lo que los trabajadores consideren para la recomposición de sus salarios. Pero una cláusula gatillo garantiza que al menos no se pierde contra la inflación", dijo el sindicalista.



En declaraciones a radio Del Plata, Palazzo sostuvo que los bancos siguen parados sobre la propuesta de un incremento salarial del 15% en tres cuotas sin cláusula gatillo, por lo que consideró que el conflicto no está cerca de una solución.



"Si aceptamos ese 15% en tres cuotas en las condiciones que nos lo han ofrecido, el aumento nominal de los salario termina siendo del 10,33% en el año", se quejó el sindicalista al indicar que ese porcentaje está casi en la mitad de lo que será la inflación real de este año.



Especialistas del mercado elevaron las expectativas de inflación al proyectar un 20,3% para este año, según un informe difundido por el Banco Central esta semana.



Los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a marzo puntualizaron que para 2018 la inflación esperada a nivel general subió 0,4% al posicionarse en 20,3%, mientras que la inflación núcleo aumentó 1% al alcanzar el 18,1%.



"Si no te otorgan una cláusula gatillo lo que te están pidiendo lisa y llanamente es que pierdas al menos 5 puntos porcentuales en tu poder adquisitivo. Además, en la última audiencia nos pidieron reducir un 50% el pago por el día del bancario, para pasarlo de 26.000 a 13.000 pesos", dijo Palazzo.



En medio del cumplimiento de un paro de 24 horas, Palazzo no descartó este viernes anunciar otra medida de fuerza de 48 horas si no hay un acuerdo paritario con las cámaras que representan a las entidades financieras públicas y privadas.



"El lunes o el martes seguramente habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo. Si la negociación se torna no habrá un nuevo paro pero, si no, estaremos anunciando una medida de fuerza de 48 horas", aseveró el dirigente en declaraciones a la radio FM Blue.