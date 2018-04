Avruj: "El Gobierno está mirando con preocupación lo que acontece en Brasil"

El Gobierno observa con "preocupación" la "delicada situación" en Brasil con la inminente detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para comenzar a cumplir una condena de 12 años por hechos de corrupción, al tiempo que resaltó que va a "estar del lado de la defensa de la institucionalidad, la paz social, la calma y el derecho".





"El Gobierno está mirando lo que acontece en Brasil, que tiene repercusión siempre en la Argentina y en la región. Siempre vamos a estar del lado de la defensa de la institucionalidad, de la paz social, de la calma y del derecho. Vamos a hacer votos para que esto sea así", sostuvo el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.





En diálogo con Radio Con Vos, el funcionario nacional remarcó que el vecino país "está viviendo una situación delicada, muy particular" que "preocupa" al Gobierno de Mauricio Macri.





Sin embargo, el integrante del Ministerio de Justicia evitó "ahondar en lo que está ocurriendo en Brasil por respeto".





"No me corresponde opinar sobre lo que está pasando puntualmente, pero sí llamar y desear que las cosas se vayan desarrollando en el marco de la Justicia fundamentalmente, en el estado de derechos, que la vida institucional quede fortalecida y la paz social sea lo que veamos y que no haya situaciones que después haya que lamentar", manifestó.





Y concluyó: "Los que tenemos cargos de relevancia tenemos que llamarnos a la moderación en situaciones como estas y tener mucho cuidado con las cosas que se dicen".





El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a 12 años de cárcel por hechos de corrupción.