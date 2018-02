Avanza la investigación contra los Moyano en la causa de lavado

El juez federal de Morón, Néstor Barral, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista Hugo Moyano y su hijo Pablo, entre otros familiares, en el marco de la causa en la que se investiga si cometió el delito de lavado de dinero.





La medida había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre pasado al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).





El Banco Central será el encargado de recopilar la información de las distintas entidades bancarias en las que se hubieren registrado movimientos de los Moyano y de la mujer de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.





"La investigación se encuentra en un estado incipiente. El levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario tiene por objetivo juntar información para luego analizarla y poder verificar la denuncia", explicaron fuentes judiciales.





El expediente se originó en una denuncia en la que se señaló que Moyano habría adquirido dos viviendas en Parque Leloir de manera irregular e incurriendo en el delito de lavado de dinero.





La denuncia la formuló un funcionario del municipio de Vicente López a partir de la recepción de un mensaje anónimo en el que se daba cuenta del supuesto delito, informaron fuentes con acceso al expediente.





En la investigación se buscará determinar si el presidente del club Independiente adquirió las dos propiedades a través de dos empresas, a nombre de sus hijastros, que habrían sobrefacturado servicios al gremio de Camioneros.





Las empresas investigadas son Ancora Construcciones; Iarai, que le presta servicios vinculados con la salud a la obra social de Camioneros, y Dixey, que fabrica ropa de trabajo y brinda servicios de consultoría.





Barrionuevo ratificó su no

El secretario general del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, confirmó ayer que no participará en la movilización convocada por su par de Camioneros, Hugo Moyano, porque -según dijo- "se desvirtuó todo" con la participación del kirchnerismo, y no se quiere meter en una pelea personal entre el ex líder de la CGT y el presidente Mauricio Macri.





De esta forma, Barrionuevo hizo oficial que no acompañará la marcha del 21 de febrero a la avenida 9 de Julio, algo que ya había trascendido días atrás y que, de algún modo, ya se había anticipado con la deserción de su delfín en el triunvirato de la CGT, Carlos Acuña, quien el fin de semana pasado anunció su baja por los mismos motivos que adujo su jefe sindical.





"Ya decidimos no participar, pero estamos elaborando un documento. Yo ya no voy a la marcha, no vamos. Eso está decidido, se mezcló todo", dijo Barrionuevo.