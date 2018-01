La Camara Federal porteña y la Cámara de Casación emitieron ayer distintos fallos en los que rechazaron los pedidos de excarcelación de los tres imputados y en cuanto a D'Elía, le negaron también la prisión domiciliaria.

Las decisiones fueron tomadas en el marco de la causa en la que los tres acusados fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadio que también procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner , al ex canciller Héctor Timerman y al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.