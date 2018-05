ARA San Juan: "Los legisladores buscan responsabilidades políticas"

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, aseguró este lunes que su investigación de lo sucedido con el ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo, es diferente a la que realizan los miembros de la Comisión Bicameral del Congreso, con quienes se reunió el viernes, porque ese cuerpo busca "detectar responsabilidades políticas" en torno a lo ocurrido con el submarino.





"Me aclararon que el objeto de su parte de la investigación es detectar responsabilidades políticas, cosa que a mí me resulta absolutamente ajena", aseveró la magistrada a cargo de la pesquisa judicial que procura determinar qué fue lo que sucedió con el submarino perdido en aguas del Atlántico Sur, del que no se encontraron aún rastros.





La magistrada dijo que, en el encuentro que mantuvo con legisladores de la Comisión Bicameral que investiga lo sucedido con el ARA San Juan, a quienes recibió en su despacho en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, los miembros de ese cuerpo le dejaron "un pedido formal de una copia completa de la causa", que -indicó- en lo que atañe a "documentación y constancias" de la Armada "no va a ser posible".





"Fue una reunión bastante informal, de carácter reservado, dado que estamos tratando de una causa muy sensible a los sentimientos de todos los argentinos y, en particular, por tratarse todas las constancias de documentación que corresponde a la Armada Argentina", detalló la jueza Yáñez.





En este sentido, indicó que si bien en la causa se dispuso el levantamiento del secreto de sumario, lo cierto es que la documentación oficial enviada fue "remitida para ser tratada con reserva".

Además, la magistrada comentó que, en la charla con los legisladores de la Bicameral, les comentó "cómo iba el trámite de la causa" y ellos le dejaron "un pedido formal de extracción de capia de la causa", a lo que les adelantó que "no iba a ser posible" en lo que respecta a la "documentación y las constancias" remitidas por la Armada en el marco de la investigación.





"Ellos, por su parte, me aclararon el objeto de su parte de la investigación, que es detectar responsabilidades políticas, cosa que a mí me resulta absolutamente ajena", aclaró la jueza.





Por otro lado, al ser consultada sobre la evolución de la causa, la magistrada señaló que se están "recabando todas las semanas pruebas que son vitales y que serán objeto de una evaluación llegado el punto que completemos algunas de las hipótesis en danza" en relación a lo sucedido con el ARA San Juan.





También, indicó que "por el momento no" está previsto en el expediente citar a declarar al ministro de Defensa, Oscar Aguad.