Anamá Ferreira habló sobre uno de los temas del momento de debate social sobre los extranjeros y la salud pública en la Argentina, luego de que el Gobierno Nacional propone que los extranjeros paguen si se atienden en hospitales públicos.





"Me parece que la Argentina es muy generosa en la parte de la salud y educación. La salud en ninguna parte del mundo es más gratis a no ser que sea una emergencia. Tengo una amiga que tuvo una emergencia en Londres, de viaje, y la atendieron súper bien", comentó la ex modelo.





"En Brasil, por la constitución, están obligados a atender a todos. En Argentina hay urgencias y hay gente que viene especialmente para atenderse porque en su país de origen no le dan la cobertura médica, caso Bolivia o Perú, donde tenés que pagar para atenderte en cualquier hospital".





"Creo que tendría que haber un arancel si no es urgencia. Me parece que es importante debatir el tema. Vos vas a Chile y tenés que pagar una cuota para que seas atendido. Para entrar a una universidad del gobierno en Brasil hay que estudiar mucho, es muy difícil. Si entras sos un privilegiado. Y después vienen acá y es más fácil", argumentó Anamá.