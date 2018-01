Amado Boudou: "Mi detención escapó a toda lógica jurídica"

El ex vicepresidente Amado Boudou consideró hoy que su detención escapó a "toda lógica jurídica" porque se debió a una "persecución a doce años de gestión de un movimiento nacional y popular como el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner".



Así lo expresó en una entrevista concedida a Radio 10 cuando acompañaba a su pareja, la mexicana Mónica García de la Fuente, a un control obstétrico a poco del nacimiento de sus hijos mellizos, a los que llamarán León y Simón.



"Estoy con un control médico para el embarazo de Monica y esperemos que esta semana pueda ser papá", dijo Boudou en su segundo día en libertad luego de haber permanecido en el penal de Ezeiza desde el 3 de noviembre pasado por enriquecimiento ilícito y por la rendición falsa de viáticos cuando era ministro de Economía.



Aseguró que su detención escapó "a toda lógica jurídica y de lo que es el derecho", y afirmó que, en todo momento, "tenía claro" que se trataba de una "situación política que se sale del marco del derecho y que tiene que ver con explicaciones puramente políticas".



Sostuvo que se trata de "una persecución no sólo a las personas" sino a "doce años de un movimiento nacional y popular como el encabezado por Néstor y Cristina Kirchner".



"Si es por eso, bienvenido sea porque tiene que ver con las convicciones, con lo que uno hace", aseguró el ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex titular del Anses durante la gestión del Frente para la Victoria.



Dijo que vivió el regreso a su casa "con mucha emoción, alegría y ganas", pero, a la vez "con el sabor amargo de muchos compañeros y compañeras que siguen detenidos injustamente".



El viernes último, Boudou recuperó su libertad luego de que la Cámara Federal porteña le concediera la excarcelación en la causa sobre una rendición falsa de viáticos cuando era ministro de Economía, en tanto dos días antes el mismo tribunal había dispuesto una medida similar en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.