La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dijo que le causaba "gracia" que se diga que ese organismo "es la oficina del encubrimiento", al rechazar críticas de la oposición que aseguran que con sus decisiones favorece a funcionarios del Gobierno.



"A mí me causa gracia, son bastante hipócritas porque fueron parte de la cleptocracia que gobernó la Argentina durante 12 años", afirmó la funcionaria en declaraciones publicadas hoy en el diario Clarín.

Para Alonso, "ésta es la oficina de la prevención" de ilícitos.



"Si un funcionario no hace caso a lo que la OA le dice en la instrucción preventiva es muy probable que se encuentre después en una situación judicial compleja", subrayó.



"Puede un conflicto de intereses transformarse, si no se respeta la ley de ética pública, en una negociación incompatible o en un tráfico de influencias y eso ya lo determina una investigación judicial", puntualizó.



Alonso sostuvo que "gran parte de la sociedad, sobre todo las clases populares, se ha despertado con indignación frente a la tragedia que significa la corrupción en su vida cotidiana".



"Esa indignación hoy se vive con una calidad de demanda distinta que en 2001 cuando se pedía 'que se vayan todos'", remarcó



"Hoy la demanda pasa por la calidad institucional y por saber a dónde van los recursos públicos", puntualizó Alonso.