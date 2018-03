Alertaron que el sarampión puede volver a Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológico ante una posible vuelta al país del sarampión, un virus que había sido erradicado de América Latina hace unos tres años, pero que rebrotó en los últimos meses en varios países de la región, principalmente en Venezuela y Brasil.



De hecho, en la Argentina no se detectan casos autóctonos de este tipo desde el 2000, por lo que las autoridades de la cartera sanitaria insistieron en la importancia de que la gente se vacune contra la Enfermedad Febril Exantemática, además de reportar ante la existencia de casos sospechosos.



El reporte de la cartera sanitaria, difundido por Diario Popular, indica que "la Región de las Américas fue la primera del mundo en ser declarada libre de los virus de la rubéola en 2015 y del sarampión en 2016, por un Comité Internacional de Expertos (CIE)".



Y agregó que "en Argentina no se registran casos autóctonos de sarampión desde el 2000 y de rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) desde el 2009".



Sin embargo, ya durante el año pasado Argentina y otros tres países -Canadá, Estados Unidos y Venezuela- habían reportado casos.



La tendencia para este año empeoró, ya que en menos de tres meses ya hubo nueve naciones con episodios confirmados: Venezuela (159), Brasil (14), Estados Unidos (13 importados y relacionados a la importación), Canadá (4 importados), México (4), Perú (2 en residentes que no salieron del país), Antigua y Barbuda (1 importado), Colombia (1 importado) y Guatemala (1 importado).



"En Venezuela, desde la confirmación del primer caso de sarampión en la Semana Epidemiológica (SE) 26 de 2017 y hasta la SE 7 de 2018 se notificaron y confirmaron 886 casos de sarampión, de los cuales 666 se confirmaron por laboratorio y 220 por nexo epidemiológico, incluidas dos defunciones. El grupo de edad más afectado corresponde a los menores de 5 años, seguido del grupo de 6 a 15", resaltaron las autoridades argentinas.



"En Brasil se notificaron 50 casos sospechosos de sarampión.



Todos los casos confirmados proceden de Venezuela y ninguno tiene antecedente de vacunación. El rango de edad es de 9 meses a 18 años y se registró un fallecido", agregaron.



La situación se replica en todo el mundo, ya que el año pasado se cuadruplicó el número de casos en Europa, mientras que en otros continentes también notificaron la presencia de brotes, publica el Diario Popular.



Para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país, el Ministerio de Salud recomendó "verificar esquema de vacunación completo para la edad" y puntualizó: "De 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión - rubéola - paperas); mayores de 5 dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida".



Además, hablaron de la importancia de "intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos", entre los cuales contaron pacientes con fiebre y erupciones, así como indagar siempre sobre los antecedentes de viaje.



El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y afecta en particular a los niños. Se contrae por gotitas que se transmiten por aire o contacto directo de secreciones procedentes de la nariz, boca y garganta de personas infectadas, entre otros. .