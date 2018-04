Alertan sobre la posible llegada a Argentina de una nueva droga que es puro veneno

Una ONG que lucha contra la adicciones a las drogas alertó que organizaciones narco locales planean ingresar a la Argentina la peligrosa sustancia "Lady Di", muy utilizada principalmente en Europa y Colombia.





El éxito del estupefaciente es el bajo precio y que "no deja huellas" para las familias y tampoco para la policía, al tiempo que es altamente tóxico porque se produce con productos químicos para fabricar pesticidas y pintura en aerosoles.





"La droga Lady Di se produce con una sustancia llamada cloruro de metileno, que está en la lista 1 de los químicos controlados en nuestro país. La realidad es que resulta complicado conseguirla para comercializarla. Sin embargo, creemos que se está gestando un mercado negro para producir esta droga o ingresar dosis", dijo al Diario Popular Claudio Izaguirre, titular de la Asociación antidrogas de la República Argentina.





"Hay 300 laboratorios que producen esta sustancia. Ya es muy utilizada en Europa y en nuestra región se prueba en Colombia. Por todo ello, consideramos que debemos estar en alerta en Argentina", agregó.





La organización indicó, en un informe, que "se trata de una droga de aroma dulce que se inhala y que está compuesta de productos industriales utilizados para fabricar aerosoles y pesticidas, eliminar pintura y limpiar computadoras, entre otras muchas funciones".





En varios países europeos, donde se vende mucho, básicamente por su bajo precio, se la conoce con el nombre de "Lady Di", aunque también la llaman "Dick" o "Ladyes".





"La causa del éxito de su aparición es que no deja huellas que puedan alertar a los padres o autoridades. En los controles no la detectan. Hay que saber que su consumo genera disminución de la visión, la audición y funciones motoras. Es un verdadero veneno. Creo que el gran tema es que los usuarios dicen en las redes sociales, donde las drogas ganan en fama, que la sustancia no es detectada por los adultos y las autoridades policiales", explicó Izaguirre.





En el informe difundido por la Asociación Antidrogas de la República Argentina, con datos que fueron publicados en el diario español El Mundo, se sostiene que "su bajo precio es uno de los elementos que atrae a la juventud".





Asimismo, Izaguirre comentó que "en Colombia se puso a prueba para los consumidores latinos, y se sabe que ya el 10% de los jóvenes entre doce y veinte años consumieron esta droga al menos una vez".





"Es altamente tóxica. Puede generar daños cerebrales y a las vías respiratorias. también es posible que genere quemaduras en contacto con la piel y los ojos. También es un agente cancerígeno. El deterioro físico también se manifiesta en múltiples aspectos, como la imposibilidad de oxigenar la sangre, conduciendo a un estado de inconsciencia bajo un consumo prolongado. También ocasiona trastornos motores como Parkinson y disminución de la memoria reciente", cerró Izaguirre.