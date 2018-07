Alberto Fernández y Julián Domínguez criticaron a Carrió

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández apuntó contra la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió , a quien calificó de "inepta y patética", y afirmó que es "un disparate" lo que dijo sobre que sectores del peronismo le ofrecieron aliarse contra el Gobierno.





"Carrió no es seria. Lo que dice es un disparate. No tiene vergüenza. Es una inepta y patética", subrayó el ex funcionario nacional en declaraciones a radio Rivadavia.





Fernández se expresó así luego de que Carrió asegurara este domingo que dirigentes del PJ, entre ellos el ex diputado Julián Domínguez, le ofrecieron romper con Cambiemos para entablar una alianza contra el presidente Mauricio Macri.





"Carrió no sabe lo que habla. He visto poca gente tan poca seria como Carrió. Está contaminada y contamina", señaló el ex ministro coordinador.





Alberto-Fernández-2.jpg Foto: Noticias Argentinas



En tanto, se refirió a la situación de los candidatos del Partido Justicialista de cara a las elecciones del próximo año y consideró que no se puede "obviar" a la ex presidenta Cristina Kirchner





"Cristina Kirchner tiene tres o cuatro veces más votos que cualquier otro candidato del PJ", afirmó Fernández.





Además, sostuvo que "es inútil que Cambiemos piense en otro candidato que no sea Macri" para el próximo año.





Por su parte el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez aseguró que Elisa Carrió fue "quien amenazó" con romper el frente Cambiemos, al responder a los dichos de la líder la Coalición Cívica.





julian-dominguez.jpg



"La doctora Elisa Carrió me acusa de proponerle romper la alianza de Gobierno, cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo. A confesión de parte, relevo de pruebas", subrayó el ex legislador nacional.

Domínguez contestó de esta forma las declaraciones de Carrió, que este domingo había afirmado que el dirigente del justicialismo bonaerense fue uno de los que le ofreció "romper" el frente oficialista para armar una alianza con sectores del PJ.





La diputada nacional de la CC había denunciado en una entrevista televisiva que en marzo pasado había sido tentada por "alguien del PJ" para "hacer una alianza con algunos peronistas" y alejarse del Gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri.





"A mí en marzo me dicen si voy a romper o no, me pide alguien del PJ si puedo hacer una alianza con algunos peronistas y me dan nombres, que fue Julián Domínguez", aseguró la dirigente de Cambiemos en declaraciones a El Trece.