El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández cuestionó la detención del expresidente Lula Da Silva y señaló que "los casos de Brasil y Argentina son similares y peligrosos".



"En Argentina no pasan cosas muy distintas. Se ha convertido decisiones políticas en delito. Los fiscales que no le gustan a (Mauricio) Macri son removidos", dijo Fernández.



En declaraciones a Radio 10, el ex funcionario criticó la decisión judicial que condenó al ex presidnete brasileño y explicó que "llegan a Lula a través de una empresa subsidiaria de Odebrecht, que construyó un edificio", en tanto que señaló que "se mantiene que Lula recibió el departamento como regalo" cuando las pruebas en la causa no indican eso.



"Me parece que el caso es significativo porque es llamativo que no esa prueba lo haya condenado a 12 años de prisión. No hay ningún documento que indique que el departamento es de él", señaló.