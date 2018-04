Acuerdo para los debates obligatorios

La Cámara Nacional Electoral firmó un acuerdo de colaboración con la organización Argentina Debate, para intervenir en aspectos organizativos de los debates presidenciales obligatorios, establecidos por una ley que aprobó el Congreso en noviembre de 2016.





"Pensamos asociarnos sobre todo en los aspectos organizativos. Confiamos en que haya acuerdos entre los candidatos en los puntos en discusión. Si no los hay en algún punto, la ley define una audiencia en la Cámara Electoral en la que se definan los puntos de debate y, en última instancia, la Cámara tendrá que decidir", señaló el presidente de la CNE, Alberto Dalla Vía tras firmar un acuerdo con Ivana Román, presidenta de Argentina Debate.





Román remarcó que este organismo tendrá como misión "arbitrar en caso de falta de acuerdos".

"En 2015, lo que más nos costó fue establecer las condiciones entre los candidatos y también con los medios", recordó.





De la firma del acuerdo participaron también José Octavio Bordón (ex integrante del Comité Organizador de Argentina Debate, ex gobernador de Mendoza y actual embajador en Chile), León Arslanian (también ex miembro del Comité Organizador de la ONG que impulsó los debates presidenciales de 2015), Santiago Corcuera (vice de la Cámara Nacional Electoral) , y los miembros de Argentina Debate Alejandro Borensztein, Juan Pablo Bagó y Marcos Galperín.





En cuanto a posibles cambios en el sistema de votación se informó que hasta octubre hay tiempo de plantearlos.