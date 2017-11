Abraham sobre De Vido: "No quisimos consentir una sesión que podría ser nula"

Una persecución y una doble vara. Son los dos elementos que ve el peronismo tras la detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

El diputado nacional Alejandro Abraham explicó las razones que tuvo el peronismo para ausentarse de la sesión en donde De Vido perdió sus fueros: "Consideramos que no se debería haber hecho la sesión, no quisimos consentir una sesión que podía ser tachada de nula". D esta manera, adelantó cuál es la estrategia del peronismo.



Según manifestó Abraham, la sesión no debería haber ocurrido ya que el argumento para pedir la quita de fueros y su detención era la presunción de que De Vido podía interferir en la investigación por su rol de legislador nacional y presidente de la comisión de Energía, pero que este, al pedirse licencia y renunciar a la presidencia, había dejado afuera esos argumentos. Además, el mendocino señaló que se debería haber esperado quince días hasta que los magistrados dejaran firme su resolución.

"No estamos diciendo que no se lo investigue, pero el hecho de tener fueros no lo impide", manifestó el mendocino a radio La Red Mendoza.

"Ha habido un uso electoral de esto, Baratta detenido tres días antes, lo de De Vido. Hay una persecución política notoria en esto. Hay una doble vara, Macri con Panamá Papers, Correo y las 200 casusas que tiene, lo sobreseen en horas, hay una doble vara en la justicia, en algunos casos es severa y en otras es beneficiosa en tiempos y resultados", manifestó el legislador nacional.