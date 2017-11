Argentina vuelve a ser local en la Liga Mundial 2017

Buenas noticias surgieron del Council de la Liga Mundial reunido en la sede de la Federación Internacional de Vóleybol, FIVB, en Suiza. La selección argentina, que dirige Julio Velasco, ya conoce sus rivales de la edición 2017 de la World League, donde integrará el grupo 1. Se confirmó que del 16 al 18 de junio, nuestro país volverá a ser local del torneo anual de selecciones más importantes del calendario y jugará entre el 16 y 18 de junio contra Serbia, Brasil y Bulgaria. Por su parte, Brasil volverá a ser sede, como en el 2015, de la Ronda Final del torneo.



"Fue una reunión brillante para nosotros", aseguró el presidente FEVA Juan Antonio Gutiérrez. "Logramos hacer un desarrollo muy importante porque tenemos sede para la Liga Mundial, vamos a tener una fuerte competencia. Apoyamos que la final de la Liga Mundial quedara en Sudamérica, y junto a Brasil estamos organizando en los próximos cuatro años eventos importantes en ambos países, para albergar selecciones como la de Estados Unidos y Polonia, además de otras muy importantes a nivel mundial para tener giras y amistosos de lujo. Estamos muy contentos", subrayó desde Suiza.



En cuanto a la Liga Mundial en el grupo 2 quedaron Australia, República Checa, Eslovenia, Finlandia, Portugal, Japón, Corea, Eslovaquia, Holanda, Egipto, Turquía y China.



En el grupo 3 Grecia, México, España, Qatar, Taipei, Túnez, Montenegro, Estonia, Austria, Alemania, Kazajistán y Venezuela.



Fixture para Argentina

- 2 al 4 de junio en Rusia vs. Francia, Rusia y Bulgaria.

- 9 al 11 de junio en Irán vs. Serbia, Irán y Bélgica.

- 16 al 18 de junio en Argentina vs. Serbia, Brasil y Bulgaria.

La Ronda Final se disputará del 28 de junio al 2 de julio en Brasil.