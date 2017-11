Aquí es feliz y en este lugar se le alinean los planetas para hacer felices a los suyos. Este es, definitivamente, su lugar en el mundo. Se siente tan cómodo, que con poco a Bernardo Llaver le alcanza para destacarse y eso lo carga de energía para seguir adelante, pese a las complicaciones que debe sortear en este exigente camino.

Desde Buenos Aires, Berni analizó su victoria en La Pampa, la segunda de esta temporada del Súper TC2000.

"Es un lunes diferente a los habituales. Son muy lindos estos momentos, pero hay que saberlos llevar porque en cualquiera llega un cachetazo de realidad y se cae todo", reflexiona el piloto mendocino.

"Llegué con grandes expectativas de pelear adelante, primero que nada porque no penalizaba y segundo porque había visto el buen rendimiento del Fiat en La Pampa el año pasado, cuando corrí como invitado", comentó.

"El auto estuvo muy bien, pero en clasificación tuvimos un problema con el motor por un error del equipo al intercambiar unos cables de la admisión con la temperatura y eso nos hizo perder muchísima potencia. De no ser por eso, le hubiese peleado mano a mano la pole a Urcera", adujo Berni, para agregar: "Cuando el domingo en la serie se solucionó ese problema me di cuenta de que tenía un excelente auto y podía pelear la punta con quien sea. Ganar la batería más rápida me dio tranquilidad, y aunque tuve una largada complicada después todo se hizo mucho más fácil. Nunca imaginé ganar de manera tan contundente, de hecho pensé que Manu me la iba a hacer mucho más difícil, pero empezó a tener algunos problemas en su auto y eso me facilitó aún más todo".

La próxima fecha será en San Juan y Llaver guarda buenos momentos: "Haber peleado con dos monstruos como Rossi y Pechito López cuando subí al podio en San Juan es algo que no olvidaré nunca más. Volvemos a El Zonda y nuevamente no penalizaré, por lo cual vamos a trabajar fuerte para que ese podio se repita".

Llaver es de los pilotos más queridos del automovilismo argentino y eso lo destaca el hincha del Atlético Club San Martín: "Recibir el afecto de colegas y amigos lo disfruto mucho, incluso más que la victoria. Me pone muy feliz ver cómo disfruta gracias a mí la gente que quiero. Ojalá que en la TV salga más mi papá, Roberto, que yo, eso es un buen síntoma (risas)".

La charla llega a su fin y la última consulta tiene que ver con su futuro.

"No tengo nada claro todavía. El equipo aún no sabe si va a seguir o no en la categoría con Fiat o con Citroën y atento a eso mantendré una gran incertidumbre hasta dentro de un tiempo largo, más allá de que yo quiero seguir con esta estructura. Con otros equipos no hablé", aseguró.