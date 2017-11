A pesar de su año irregular, que lo posiciona en el puesto n°91 del ranking ATP, Juan Mónaco no pierde las esperanzas de poder representar a Argentina en la final de la Copa Davis ante Croacia.

"Estoy enfocado en las próximas semanas, quiero tener la oportunidad de hacer una buena gira, de ganar puntos y de demostrar que puede ser una alternativa para la final de la Copa Davis, si el capitán lo considera, pero soy consciente de que tengo que estar en un buen nivel" reveló en una entrevista con Somos El Tenis.

Pico quiere estar en la serie que se jugará entre el 25 y el 27 noviembre de visitante: "Estoy entrenando muy fuerte con la mente puesta en los próximos torneos que disputaré en Asia, me motiva saber que no defiendo puntos, voy a intentar cosechar la mayor cantidad de victorias posibles para tratar de estar en el lote de los 50 mejores jugadores, lo cual me dará la tranquilidad el año que viene de entrar directamente a los primeros Masters 1000".

Por otro lado, contó cómo vivió la semifinal de la Davis ante Gran Bretaña, para la que no fue convocado: "La verdad es que me da mucha felicidad el triunfo que los chicos consiguieron ante Gran Bretaña, es un grupo que está unido y que se hizo fuerte ante el último campeón vigente. Ojalá que ante Croacia podamos conquistar el título".