Nadal figura en una lista indeseable y se defiende de los rumores

El tenista español Rafael Nadal, quien figura en un listado de atletas que incurrieron en un doping permitido por motivos terapéuticos filtrado por hackers rusos, aseguró que nunca tomó nada para mejor su rendimiento.

"Nunca tomé nada para mejorar mi rendimiento. Si tomé alguna sustancia fue porque lo médicos creyeron que era para mejorar mi rodilla. En el deporte no sólo hay que parecer limpio, también hay que serlo, y no podemos fallarle a gente que nos toma como ejemplo. Debemos ser positivos, no negativos o dudosos", expresó el mallorquín de 30 años.

Nadal, campeón olímpico y ganador de 14 Grand Slam, respondió a las acusaciones de haber usado sustancias prohibidas para mejorar su desempeño tras formar parte de una lista de la Agencia Mundial de Antidoping (Wada), filtrada por hackers rusos.

"Si se pide permiso para tomar algo por motivos terapéuticos y te lo dan, entonces no estás tomando nada prohibido. No es noticia", enfatizó el número cuatro del ranking mundial de la ATP.

En los documentos de la WADA, Nadal tiene dos certificados en que se lo habilita para usar sustancias para fines terapéuticos en 2009 y 2012, cuando le permitieron utilizar betametasona y corticotropina, señaló el portal español Analítica.

"Si fuera todo público sería beneficioso para deportistas, espectadores y medios de comunicación. Se haría un control y se informaría del mismo y dos semanas después se darían los resultados. El deporte debe dar un paso al frente para ser totalmente transparente", propuso el tenista.