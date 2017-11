Marcelo Locamuz y la vuelta a su primer amor

Leonardo Ruiz

ruiz.leonardo@diariouno.net.ar

El tenis mendocino tiene nuevas autoridades y el máximo referente es un conocido, no solo del tenis, sino de todo el ambiente deportivo provincial: Marcelo Locamuz.

A nueve meses de haber dejado su cargo de ministro de Deportes de la provincia, el Marchi vuelve a embarcarse en otro gran desafío: ser presidente de la Federación Mendocina de Tenis.

El sábado, en la premiación de la octava etapa del circuito de primera categoría en el Club Dalvian, fue su primera aparición como el máximo dirigente del tenis local.

"Es volver a un lugar en el que siempre estuve, que lo siento como parte de mi casa. Vamos a continuar con la misma línea que tenía la gestión anterior, Gustavo Salatino (ex presidente) va a seguir como tesorero y Adolfo de la Reta es el vicepresidente. Me da mucha alegría que haya gente interesada en aportar al tenis mendocino", sostuvo Locamuz.

Respecto al nuevo rumbo que tomará el ente madre del deporte blanco local, el ex funcionario aclaró: "Nos vamos a tomar un tiempo para pensar qué impronta se le va a dar a la Federación. Por lo pronto, es terminar el año y los cambios, si hay, se van a ver el año que viene".

Y agregó: "La gestión nuestra será hacia adentro de la provincia. Si bien la situación económica no es la mejor, si sabemos que hay muchísima gente jugando al tenis en toda la provincia. Tendremos que potenciar cada una de las áreas, como primera categoría, que hace mucho tiempo que la Federación la viene manteniendo, y no me queda la menor duda de que es el mejor circuito de primera del interior del país.

Y después lo que es categorías, menores y también seniors, que han crecido mucho en el último tiempo. Estamos expectantes haciendo un análisis con la nueva comisión y viendo de qué manera le damos una impronta a todo el tenis de la provincia".

Sobre la realización de torneos internacionales y profesionales en la provincia, que repartan puntos para el ranking mundial ATP, el Marchi formuló: "Vamos a seguir aprovechando la presencia de ese gran deportista que fue Leonardo Olguín y que ha acercado en los ultimos años los Futures y el Challenger que se realizaron en la provincia. Estamos en contacto con él para que todo este tipo de eventos se puedan realizar en Mendoza".

Sobre su vuelta como dirigente después de haber sido ministro de Deportes, Locamuz dijo: "Hace un tiempo quería estar alejado de todo, pero ahora estoy mucho más tranquilo y eso me dio la posibilidad de aceptar este desafío. Es una forma de devolverle todo lo que la Federación me dio en lo personal y aportándole a este hermoso deporte donde estoy desde que tengo 17 años. En este caso soy el presidente, pero va a ser un equipo de trabajo el que se encargue de esta nueva gestión en la Federación", finalizó.