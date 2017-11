Principales datos de los tenistas Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Guido Pella y Leonardo Mayer, integrantes del equipo de Copa Davis de la Argentina que entre este viernes y el domingo jugarán ante Gran Bretaña la serie de semifinales del Grupo Mundial 2016 en la ciudad de Glasgow.



JUAN MARTIN DEL POTRO

Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1988.

Lugar: Tandil, Buenos Aires.

Altura: 1,98 metros.

Juega con: derecha (revés a dos manos).

Ranking de singles: 64.

Ranking de dobles: 353.

Record en Copa Davis: 13 triunfos y 4 derrotas.

Títulos ATP: 18 (US Open 2009, el más importante).

. Record ante los tenistas británicos:

vs. Andy Murray: 2 triunfos (Madrid 2009 e Indian Wells 2013) y 6 derrotas (Roma y US Open 2008; Miami, Toronto y Masters de Londres 2009; Juegos de Río 2016).

vs. Daniel Evans: 1-0 (le ganó en Queen's 2013).

No jugó con Kyle Edmund ni con el doblista Jamie Murray.

- - - -



FEDERICO DELBONIS

Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1990.

Lugar: Azul, Pcia de Buenos Aires.

Altura: 1,91 metros.

Juega con: izquierda (revés a dos manos).

Ranking de singles: 41.

Ranking de dobles: 181.

Record en Copa Davis: cuatro triunfos y tres derrotas.

Títulos ATP: 2 (San Pablo 2014 y Marrakech 2016).

. Record ante los tenistas británicos:

vs. Andy Murray: 1-0 (le ganó en Indian Wells 2016).

No jugó con Kyle Edmund, Daniel Evans ni Jamie Murray.

- - - -



GUIDO PELLA

Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1990.

Lugar: Bahí­a Blanca, Buenos Aires.

Altura: 1,83 metros.

Juega con: izquierda (revés a dos manos).

Ranking de singles: 49.

Ranking de dobles: 310.

Record en Copa Davis: dos triunfos y ninguna derrota.

Tí­tulos ATP: no posee.

. Record ante los tenistas británicos:

vs. Daniel Evans: 0-2 (perdió en el Challenger de Aptos y en Queen's, ambas veces en 2013).

vs. Kyle Edmund: 1-0 (le ganó en Indian Wells 2016).

No jugó con Andy ni Jamie Murray.

- - - -



LEONARDO MAYER

Fecha de Nacimiento: 15 de mayo de 1987.

Lugar: Corrientes.

Altura: 1,88 metros.

Juega con: derecha.

Ranking de singles: 114.

Ranking de dobles: 122.

Record en Copa Davis: 12 triunfos y cuatro derrotas.

Títulos ATP: 1 (Hamburgo 2014).

Record ante los tenistas británicos:

vs. Andy Murray: 0-2 (perdió en Valencia 2009 y el US Open 2013).

No jugó con Kyle Edmund, Daniel Evans ni Jamie Murray.



El equipo de Gran Bretaña



ANDY MURRAY

Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1987.

Lugar: Glasgow, Escocia.

Altura: 1,91 metros.

Juega con: derecha (revés a dos manos).

Ranking de singles: 2.

Ranking de dobles: 200.

Record en Copa Davis: 37 triunfos y 7 derrotas.

Títulos ATP: 39 (Wimbledon 2013 y 2016; US Open 2012, los más importantes).

Además, es el líder del equipo británico, actual campeón de la Copa Davis, y fue medalla dorada en Londres 2012 y Río 2016.

- - - -



DANIEL EVANS

Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1990.

Lugar: Birmingham, Inglaterra.

Altura: 1,75 metros.

Juega con: derecha, revés a dos manos.

Ranking de singles: 53.

Ranking de dobles: 276.

Record en Copa Davis: 4 triunfos y 11 derrotas.

Títulos ATP: no posee.

- - - -



KYLE EDMMUND

Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1995.

Lugar: Johanesburgo, Sudáfrica.

Altura: 1,88 metros.

Juega con: derecha, revés a dos manos.

Ranking de singles: 55.

Ranking de dobles: 822.

Record en Copa Davis: 2 triunfos y una victoria.

Títulos ATP: no posee.

- - - -



JAMIE MURRAY

Fecha de nacimiento: 13 de febrero de 1986.

Lugar: Dunblane, Escocia.

Altura: 1,91 metros.

Juega con: izquierda (revés a dos manos).

Ranking de singles: no posee.

Ranking de dobles: 4.

Record en Copa Davis: 9 triunfos y 4 derrotas.

Títulos ATP: 16, todos en dobles (Australia y el US Open 2016, los más importantes).