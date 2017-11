Juega al misterio

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, señaló que ya tiene los nombres de los tenistas que jugarán el próximo viernes en el arranque de la serie de semifinales ante Gran Bretaña, pero prefirió no darlos a conocer.





"Ya decidí quienes jugarán el viernes, pero primero lo hablaré con los jugadores", reveló Orsnic a la vez que indicó: "Fue difícil la convocatoria, pero estoy muy contento con los cuatro jugadores que nos van a representar este fin de semana".





El equipo argentino de Copa Davis integrado por Juan Martín Del Potro , Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella brindó una conferencia desde Glasgow, Escocia, dos días antes del duelo ante Gran Bretaña por las semifinales del torneo.





Por su lado, Juan Martín del Potro, quien viene de conseguir la medalla plateada en los Juegos Olímpicos en Rio 2016 opinó acerca del estado de la cancha: "Las condiciones climáticas hacen que sea otro juego al del US Open, pero está bien, pica parejo la pelota".





"No hay viento, no hay sol, no hace frío ni calor y eso siempre es una linda sensación. Si bien es la superficie de ellos, nosotros estamos tratando de adaptarnos día a día y ojalá que para el viernes nuestros tiros hagan daño", expresó.





En tanto, Pella manifestó: "Mas allá que seamos visitantes, ellos pueden aparecer como candidatos, están en la superficie que mejor juegan, sabemos que son candidatos, pero nosotros también tenemos mucha responsabilidad".