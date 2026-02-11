Inicio Ovación Tenis Argentina Open
Encuentros apasionantes

Duelos entre compatriotas en el Argentina Open: dónde ver Burruchaga vs Etcheverry y el resto de la jornada

El miércoles estará cargado de actividad en el Argentina Open, donde, entre otros partidos, también se enfrentarán entre sí deportistas locales

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Argentina Open continuará con una jornada marcada por enfrentamientos entre argentinos.

El Argentina Open continuará con una jornada marcada por enfrentamientos entre argentinos.

El Argentina Open comenzó el 9 de febrero con partidos de gran calibre y se extenderá hasta el 15 de febrero. Los encuentros se están realizando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, que cuenta con el estadio principal Guillermo Vilas con capacidad para 5.500 espectadores.

La jornada del miércoles tendrá mucha actividad, pero también será un día con sentimientos encontrados porque habrá duelo de tenistas argentinos: mientras que en el individual masculino se enfrentarán Román Burruchaga con Tomás Etcheverry, en los dobles masculinos lo harán Máximo González y Andrés Molteni contra Mariano Kestelboim y Juan Manuel Cerúndolo.

Argentina Open
Continúa la jornada del Argentina Open.

Continúa la jornada del Argentina Open.

Jornada marcada por duelos entre compatriotas en el Argentina Open

El Argentina Open cruzó a Román Burruchaga con Tomás Etcheverry en los octavos de final del individual masculino que se realizará en el Estadio Guillermo Vilas a partir de las 13.

Además, habrá más presencia de más jugadores argentinos ya que también saltarán a la cancha Mariano Navone contra el estadounidense Emilio Nava por la Ronda 32 al igual que Francisco Cerúndolo contra el boliviano Hugo Dellien, por la misma instancia.

  • Román Burruchaga (ARG) vs. Tomás Etcheverry (ARG) - Octavos de final - Estadio Guillermo Vilas, 13.00.
  • Mariano Navone (ARG) vs. Emilio Nava (USA) - Ronda de 32 - Cancha 2, 13.00.
  • Vit Kopriva (CHE) vs. Mateo Berrettini (ITA) - Octavos de final - Estadio Guillermo Vilas, 15.30.
  • Joao Fonseca (BRA) vs. Alejandro Tabilo (CHI) - Octavos de final - Estadio Guillermo Vilas, 18.30.
  • Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Hugo Dellien (BOL) - Ronda de 32 - Estadio Guillermo Vilas, 20.00.
argentina open buenos aires lawn.jpg
El Argentina Open despierta pasiones.

El Argentina Open despierta pasiones.

Así se jugarán los dobles masculinos del Argentina Open

En dobles masculinos también habrá un duelo entre argentinos ya que se verán las caras Máximo González y Andrés Molteni contra Mariano Kestelboim y Juan Manuel Cerúndolo a partir de las 14.10.

  • Máximo González (ARG) y Andrés Molteni (ARG) vs. Mariano Kestelboim (ARG) y Juan Manuel Cerúndolo (ARG) - Octavos de final - Cancha 2, 14.10.
  • Juan Bautista Torres (ARG) y Sebastián Baez (ARG) vs. Eduardo Nava y Nicolás Barrientos - Octavos de final - Cancha 3, 15.20.
  • Marcelo Demoliner y Fernando Romboli vs. Mariano Navone (ARG) y Camilo Ugo Carabelli (ARG) - Octavos de final - Cancha 2, 15.20.
Argentina Open
El Argentina Open puede verse por televisión.

El Argentina Open puede verse por televisión.

Dónde ver el Argentina Open

Todos los partidos del Argentina Open que se disputan en el cour Guillermo Vilas y en el Estadio 2 se transmiten en vivo a través de TyC Sports, que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

  • Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow.
  • Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV.
  • Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas