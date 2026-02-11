Duelos entre compatriotas en el Argentina Open: dónde ver Burruchaga vs Etcheverry y el resto de la jornada

Además, habrá más presencia de más jugadores argentinos ya que también saltarán a la cancha Mariano Navone contra el estadounidense Emilio Nava por la Ronda 32 al igual que Francisco Cerúndolo contra el boliviano Hugo Dellien, por la misma instancia.

Román Burruchaga (ARG) vs. Tomás Etcheverry (ARG) - Octavos de final - Estadio Guillermo Vilas, 13.00.

Vit Kopriva (CHE) vs. Mateo Berrettini (ITA) - Octavos de final - Estadio Guillermo Vilas, 15.30.

Joao Fonseca (BRA) vs. Alejandro Tabilo (CHI) - Octavos de final - Estadio Guillermo Vilas, 18.30.

Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Hugo Dellien (BOL) - Ronda de 32 - Estadio Guillermo Vilas, 20.00.

argentina open buenos aires lawn.jpg El Argentina Open despierta pasiones.

Así se jugarán los dobles masculinos del Argentina Open

En dobles masculinos también habrá un duelo entre argentinos ya que se verán las caras Máximo González y Andrés Molteni contra Mariano Kestelboim y Juan Manuel Cerúndolo a partir de las 14.10.

Máximo González (ARG) y Andrés Molteni (ARG) vs. Mariano Kestelboim (ARG) y Juan Manuel Cerúndolo (ARG) - Octavos de final - Cancha 2, 14.10.

Juan Bautista Torres (ARG) y Sebastián Baez (ARG) vs. Eduardo Nava y Nicolás Barrientos - Octavos de final - Cancha 3, 15.20.

Marcelo Demoliner y Fernando Romboli vs. Mariano Navone (ARG) y Camilo Ugo Carabelli (ARG) - Octavos de final - Cancha 2, 15.20.

Argentina Open El Argentina Open puede verse por televisión.

Dónde ver el Argentina Open

Todos los partidos del Argentina Open que se disputan en el cour Guillermo Vilas y en el Estadio 2 se transmiten en vivo a través de TyC Sports, que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.