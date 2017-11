El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, se consideró "transparente" a la hora de brindar declaraciones, pero reiteró que no quiere "problemas" con Barcelona de España a propósito de la polémica que protagonizó con el club catalán a raíz de la lesión del astro Lionel Messi, que lo marginará de las próximas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Soy transparente, eso me va a traer inconvenientes, pero digo lo que siento y son opiniones futbolísticas, tampoco nada del otro mundo. Igual, no quiero problemas con Barcelona", indicó Bauza en la conferencia de prensa en un hotel céntrico por la presentación del libro 'El Método Bauza' con su biografía.

De esta manera, volvió a referirse a sus dichos cuando se quejó por la lesión que padeció "La Pulga" (rotura muscular en el aductor derecho) en el empate 1-1 ante Atlético Madrid por la liga española. "No lo cuidan mucho", dijo el ex entrenador de San Lorenzo y eso generó un ofrecimiento de disculpas de la AFA al club catalán.

El "Patón" recordó que en sus épocas de jugador sufrió una pubalgia, misma lesión que lo tiene a maltraer a Messi: "La padecí cuatro años, sé lo difícil que es llevarla y sé que habrá problemas a futuro si no se trata a tiempo".

El ex defensor de Rosario Central confirmó el diálogo por teléfono que mantuvo con el volante Augusto Fernández (Atlético de Madrid, de España), quien se rompió los ligamentos de la rodilla derecha: "Me dolió mucho lo que le pasó, pero como no hay tiempo ya tuvimos que ver otros jugadores. Espero no tener más problemas, porque día a día surge algo".

A propósito de la citación del mediocampista Guido Pizarro (Tigres de México), Bauza confió que su llamado obedeció al "juego parecido" que tiene con Lucas Biglia (Lazio, de Italia), quien por un desgarro tampoco estará ante Perú y Paraguay.

"Traté de reducir el error lo máximo posible, busqué algo similar a Biglia, un volante delante de la línea de cuatro (en defensa) y me decidí por Pizarro", indicó Bauza.

El ex entrenador de Liga de Quito de Ecuador reiteró que el delantero Mauro Icardi sigue bajo la órbita del cuerpo técnico debido a su buen rendimiento en Inter de Italia: "Que siga jugando así, aunque pelearía en un puesto de cinco o seis jugadores que están en un muy buen nivel".

Bauza también se refirió a los problemas que el fútbol de ascenso mantiene con AFA y la Comisión Normalizadora: "Ojalá se solucione. Igual, lo veo más como un tema político más que futbolístico. Ojalá haya fútbol local porque es el que me formó y el que me gusta. La Comisión Normalizadora me dijo que esto llevará de seis meses a un año para ordenar todo".

Por último, el entrenador del seleccionado argentino, fuera de la conferencia de prensa, señaló a ESPN FM 107.9 que el delantero de Boca Carlos Tevez "tiene mucho para dar" en respuesta al supuesto retiro de la actividad a partir de diciembre.

"Lo debe decir en un momento de calentura y puede revertirlo. El nivel indudablemente no es el mismo de hace un año. Pero lo puede recuperar. Es convocable si recupera su nivel", manifestó Bauza.

El seleccionado argentino de fútbol enfrentará a Perú y Paraguay el 6 y 11 de octubre, respectivamente, por la 9na. y 10ma. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018.