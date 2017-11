El director técnico del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, criticó este jueves el proceder de Barcelona con el astro argentino Lionel Messi, al asegurar que "mucho no lo cuidan" después de que sufriera una nueva lesión muscular que lo marginará de los partidos ante Perú y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018.



"Barcelona nos manda mensajes para que cuidemos a Messi pero ellos mucho no lo cuidan", cuestionó Bauza ante el desgarro del capitán argentino en el partido de ayer con Atlético de Madrid por la Liga de España.



"Es complicado. Ellos (por Barcelona) viven preocupados para que Messi esté bien pero me extraña que lo hagan jugar todos los partidos teniendo en cuenta los dolores (pubalgia) que arrastraba", consideró el "Patón" en diálogo con Fox Sports.



Según el parte médico del club catalán, Messi sufrió la rotura muscular del aductor del muslo derecho pero Bauza aguarda un informe médico completo y también un diálogo con el futbolista.



"Tenemos ese informe pero estamos esperando que nuestro médico (Daniel Martínez) reciba uno más completo y también hablar con Lionel porque queremos conocer el grado de la lesión y el tiempo de recuperación", amplió Bauza.



"Si se confirma el desgarro no lo voy a llamar", anticipó en relación a los partidos con Perú y Paraguay, el jueves 6 de octubre en Lima y el martes 11 en Córdoba, respectivamente.