La extraña manera de Bauza para elegir al "9" de la Selección

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, apelará a su "intuición" para elegir al centrodelantero titular de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Perú, en Lima, y Paraguay, en Córdoba, por la 9na y 10ma fecha, respectivamente.

Bauza, quien confirmó con papel en mano y de su propia boca la lista de convocados de los jugadores que actúan en el fútbol del Exterior, aseguró que su "intuición" determinará al nueve titular teniendo en cuenta los retornos de Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero y el buen desempeño de Lucas Pratto ante Uruguay y Venezuela.

"Para mí los jugadores se sacan y ponen solos. Están parejos, pero esto es conocimiento e intuición. Por cómo los ves caminar, cuando hablás con ellos, de verlos entrenar. Claro que uno tiene una idea de lo que pueden dar, pero me manejaré por intuición", señaló Bauza en la sala de prensa que se utiliza para las divisiones juveniles.

El "Patón", que inició de manera puntual la conferencia de prensa con su ropa de entrenamiento, confirmó el diálogo con Higuaín y Agüero, y aseguró que están "bien y contentos" de haber sido citados una vez más y por primera vez en su gestión.

"Con Higuaín tuve una charla muy buena. Él esta en un proceso de adaptación en nuevo club (Juventus de Italia), de conocimiento, pero está entusiasmado, con ganas y está mejor desde lo futbolístico. Siempre estuvo en la consideración, pero hicimos un análisis de su momento en la primera convocatoria, del poco tiempo que tenía en el club y fue un acuerdo mutuo. Esta charla fue diferente y ya está bien y contento", indicó Bauza.

El entrenador del seleccionado argentino indicó que los regresos de Agüero e Higuaín no implicarán un cambio sustancial en su sistema de juego, basado en el 4-2-3-1: "Más allá de un punta o dos, la idea es poner jugadores de ataque y ver cómo replegarnos para defender. Hay que cuidar esa parte, estamos charlando y poniéndonos de acuerdo".

En ese sentido, Bauza señaló que en el último cotejo ante Venezuela (2-2), sin el astro Lionel Messi por lesión, Argentina no tuvo "un buen partido", pero desestimó que haya sido por la ausencia del crack rosarino.

"No le echaría la culpa o algo por el estilo a la ausencia de Messi. El equipo tuvo otros problemas, pero creo que Argentina tiene jugadores de jerarquía para lastimar a los rivales. Me gustó el equilibrio contra Uruguay. Ahí teníamos un rival difícil, se le ganó, se le llegó y no le dimos chances; busco ese equilibrio", manifestó Bauza.

Bauza dará a conocer el próximo martes la lista de convocados del fútbol local y señaló que el delantero de River Plate Lucas Alario es "convocable" porque a su criterio es "un jugador de selección". En tanto, el arquero Mariano Andújar y el defensor Emmanuel Mas serían citados una vez más.

El ex DT de la Liga de Quito de Ecuador también se refirió a la gran cantidad de jugadores amonestados que ante una nueva tarjeta amarilla se perderán el compromiso ante Paraguay y entre ellos están Sergio Romero, Nicolás Otamendi, Pablo Zabaleta, Javier Mascherano, Ramiro Funes Mori y Paulo Dybala.

"No me condiciona en nada, son reglas, pero no podemos especular. La lista será entre 27 y 28 jugadores. Son seis los amonestados, que tienen la posibilidad de ser suspendidos y esperemos que no suceda, pero hay puestos donde hay dos o tres futbolistas para jugar", señaló el ex defensor de Rosario Central.

Bauza señaló que la ausencia del volante cordobés Javier Pastore se debió a su escasa participación en París Saint Germain de Francia a raíz de una lesión muscular: "Preferí no citarlo para que se recupere bien y una vez que lo tengamos jugando con todas sus posibilidades vamos a analizarlo, para citarlo en la última convocatoria del año".

Por último, el ex DT de San Lorenzo señaló que enfrentarán a dos equipos que juegan "de manera diferente" como Perú, dirigido por Ricardo Gareca, y Paraguay. "Perú ataca mucho de local, con cuatro o cinco jugadores y Paraguay jugará de contra, son peligrosos, con jugadores de altura y tendremos cuidado; Argentina tiene equipo para manejar ambos juegos", agregó el "Patón".

El seleccionado argentino de fútbol, que reúne 15 puntos junto con Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas y está a uno del líder Uruguay (16), enfrentará el jueves 6 de octubre en Lima a Perú (7) y el martes 11 lo hará ante Paraguay (12) en el estadio Mario Kempes de Córdoba.