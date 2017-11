Gerardo Martino rompió el silencio y explicó por qué se fue

El director técnico rosarino Gerardo Martino rompió el silencio y reveló que renunció a la Selección Argentina porque consideró que estaba poniendo en juego su dignidad.

"Hay un momento en el que uno llega a pensar si no está poniendo en juego su dignidad y por ahí pasó la decisión", afirmó Martino en la primera entrevista que brindó tras la salida de la Selección nacional.

En ese sentido, Martino dijo: "Cuando defino algo trato de estar lo suficientemente convencido, por eso cuando me aparté del cargo no tuve ningún replanteo", e insistió en que cuando una "decisión está tomada, no hay vuelta atrás".

El Tata brindó una entrevista televisiva a tres meses de la salida del equipo nacional, luego de perder la final de la Copa América Centenario de Estados Unidos, previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

"No pude con las selecciones juveniles ni tampoco con el equipo para los Juegos Olímpicos, donde me enteraba por los medios la postura de los dirigentes sobre la cesión de los futbolistas", lamentó el ex DT de Barcelona de España y de Newell's al justificar los motivos de su alejamiento.

En tanto, Martino reconoció que recibió llamados y mensajes de integrantes del seleccionado pero reiteró que eso no logró cambiar su determinación de dejar el cargo.

El ex DT campeón con Newell's en 2013 fue anunciado ayer como nuevo director técnico de Atlanta United, equipo que a partir del año que viene jugará en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.