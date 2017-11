Bauza dio marcha atrás

El director técnico del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, aclaró este viernes que no tiene intenciones de "pelear con Barcelona" con el objetivo de aplacar la polémica que estalló el jueves cuando acusó al club catalán de no cuidar debidamente al astro Lionel Messi, lesionado un día antes en un partido con Atlético de Madrid por la Liga de España.

"Quiero aclarar que no quiero pelearme con Barcelona sino todo lo contrario. Queremos trabajar a la par de ellos por el bien del jugador, que no es cualquier jugador. Lo que dije fue en un contexto que no se reflejó en las notas periodísticas. Lo que señalé fue que es responsabilidad de todos cuidar a Messi", explicó el entrenador al diario barcelonés Sport.

El "Patón" recordó que la selección argentina desvinculó a Messi del último partido de Eliminatorias Sudamericanas con Venezuela como muestra de buena voluntad para la preservación física del jugador y pidió un gesto similar por parte del club, que desde entonces lo utilizó en todos sus compromisos de Liga y Champions.

"La gente del Barcelona me llamó especialmente para pedirme que después del partido con Uruguay en Mendoza liberáramos a Messi de jugar contra Venezuela para que regresara lo antes posible a su club con el fin de continuar con la recuperación de sus dolores en el pubis. Nosotros comprendimos que era lo mejor para Messi y su club y accedimos", demostró.

"Pero no podemos desconocer también que Lionel jugó cuatro partidos después. Entonces también pedimos a su club que tenga consideración con el jugador y que lo cuiden para que todos podamos disfrutarlo. Su lesión nos perjudica", lamentó.

"Conozco poco a Messi pero entiendo que él siempre quiere jugar en su club y también en su selección. Es ahí cuando nosotros, los entrenadores y los médicos debemos asumir la responsabilidad y tener la capacidad de disuadirlo de que juegue siempre, porque corre riegos de lesionarse. Nosotros no podemos ni queremos intervenir en la planificación del Barcelona y entendemos las necesidades del club de contar con el jugador. Es por eso que lo que dije fue para que se tomara conciencia y que nos ayuden a cuidarlo, protegerlo para que podamos disfrutarlo en el Barcelona y en la selección", concluyó.

Messi, que arrastra molestias en el pubis desde el inicio de la actual temporada, sufrió el miércoles un desgarro en su aductor derecho y quedó desafectado de los dos próximos partidos del seleccionado argentino ante Perú en Lima y Paraguay en Córdoba, por las Eliminatorias Sudamericana para el Mundial Rusia 2018.

Un día después de sufrir esa dolencia, Bauza cuestionó que el club catalán siempre le pide a la AFA que cuide a Messi de eventuales lesiones pero que no procede de la misma manera cuando dispone del futbolista.