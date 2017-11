A éste no lo tenías: el defensor que está siguiendo Bauza

El defensor rosarino de Werder Bremen de Alemania, Santiago García, expresó su alegría por estar dentro de la consideración del director técnico del seleccionado argentino, Edgardo Bauza.



El ex Rosario Central es una de las opciones que mencionó el "Patón" para el lateral izquierdo y en diálogo con Télam se mostró sorprendido ya que no recibió ningún contacto por parte del cuerpo técnico.



"Me acabo de enterar, nunca hablé con el 'Patón' ni con su cuerpo técnico. Me pone contento, es lindo que te sigan", manifestó García, quien confesó enterarse de que su nombre estaba en la órbita del seleccionado argentino a través de su contacto con esta agencia.



"La verdad no lo esperaba porque sé que el fútbol de Alemania no se sigue mucho. Me pone contento", agregó el rosarino, de 28 años, que desde mediados de 2013 juega en Werder Bremen de la Primera División alemana.



"Siempre fui lateral izquierdo. En los cuatro años que llevó acá siempre jugué en ese sector salvo en Palermo que me utilizaron de zaguero", remarcó García, quien en la temporada 2012/13 compartió equipo con Javier Pastore y Paulo Dybala, habituales integrantes del seleccionado.



"Sigo habitualmente a la selección y me quedo despierto hasta tarde para ver los partidos", contó García, quien destacó que como "todo ciclo nuevo" el equipo debe "acostumbrarse" y que Bauza demostró que tiene "las ganas" para afrontar el desafío de llevar al equipo al Mundial de Rusia 2018.



En la actual temporada, el hermano mellizo del arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata Manuel García no tuvo minutos ya que arrastra una lesión, pero estima que en la próxima jornada estará a disposición luego de "tres semanas y media de recuperación".



García debutó en el primer equipo de Rosario Central en octubre de 2008 con Gustavo Alfaro como entrenador pero a mitad de 2010 fue vendido a Palermo de Italia en una suma cercana a los dos millones de euros y también pasó una temporada a préstamo en Novara.



Actualmente, lleva "cuatro años instalado y cómodo" en Bremen y comentó que tras la partida de Franco Di Santo a Schalke 04 se junta mucho con los alemanes del plantel.



"Este año solo quedó el peruano Claudio Pizarro de Sudamérica. Los alemanes son cerrados al principio pero después cuando aprendés el idioma es todo más fácil", relató García, quien vive con su señora.



En cuanto al fútbol alemán, el lateral izquierdo de 1,91 centímetros detalló que le exigen "ir mucho para adelante" y luego "volver y defender uno contra uno" con el extremo rival.



"En Italia aprendí mucho a defender y me resultó más fácil adaptarme", narró el "Mellizo" que elogió la inagotable cantera de futbolistas que tiene el actual campeón del mundo.



"Alemania siempre tiene jugadores increíbles. Tiene recambio para rato", concluyó García, quien se ilusiona con vestir por primera vez la camiseta "albiceleste".