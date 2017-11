Nueva Zelanda goleó a Sudafrica por 41 a 13 y es el flamante campeón

El seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, venció este sábado a Sudafrica, los Springbooks, por 41 a 13 (primer tiempo 15 a 10) y se consagró campeón de la quinta edición del Rugby Championship, a dos fechas del final, en un cotejo jugado en la ciudad de Christchurch.



El partidoo se desarrolló en el AMI Stadium y los puntos de los vigentes bicampeones mundiales se concretaron con tries de Isarael Dagg, Julián Savea, Ben Smith, Samuel Whitelock y TJ Perenara, con cuatro conversiones y un penal de Beauden Barrett.



Para Sudáfrica los puntos se sumaron con un try de Bryan Habana y una conversión y dos penales del medio apertura Elton Jantjies, indicó Planet Rugby.



El triunfo, que se cristalizó en el segundo tiempo con un parcial de 26-3, les permitió a los All Blacks adjudicarse el certamen, por cuarta vez en su corta historia, a falta de dos cotejos, el que jugará ante Argentina el próximo 1 de octubre en el estadio de Vélez y ante Sudáfrica en Durban la semana siguiente.



Nueva Zelanda ganó los cuatro cotejos que jugó, ante Australia 42-8 (visitante) y 29-9 (local), ante Argentina 57-22 (local) y el triunfo de hoy ante los Springbooks, sumando 20 puntos.