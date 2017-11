Marista siempre es semifinalista

Raúl Adriazola

adriazola.raul@diariouno.net.ar



Marista fue de menor a mayor para terminar imponiéndose con claridad a Banco RC y así avanzó por 12º años consecutivo a las semifinales del máximo certamen regional.



En su cancha de Carrodilla, los Curas vencieron por 34 a 16 a los de Buena Nueva y el sábado próximo se medirán con Los Tordos en un clásico imperdible.



El partido fue intenso y sumamente parejo a lo largo de todo el primer tiempo. Esos primeros 40' terminaron con una leve ventaja Banco RC (13-11), gracias a una presión constante, que no le permitió desplegar su juego dinámico a los Curas.



Sin embargo, el primer try de la tarde fue de Marista, tras un kick que parecía que se iba por el touch, el viento influyó para dejar mal parada a la defensa y Francisco Frúgoli apoyó en el ingoal.



El scrum visitante fue dominante y ese empuje dio sus frutos cerca del final de la primera etapa, cuando Banco RC generó un ataque de varias fases, con buen manejo de pelota y le tocó apoyar al Mancha Moreno un try que fue convertido por Luciano Cano. Previamente el medio scrum había sumado dos penales.



En el complemento todo cambió. Marista se adueñó del balón y lo conservó para imponer un ritmo intenso que fue difícil de sostener para su rival.



Maxi Filizzola sumó dos veces con el pie, y aunque Cano respondió de la misma manera, las fuerzas de Banco RC ya no eran las mismas y el juego de manos de los locales empezó a generar espacios.



Con el correr de los minutos el triunfo Tricolor fue una consecuencia lógica de lo que ocurría dentro de la cancha.



El propio Filizzola y Mauricio Arias apoyaron sendas conquistas, y el ingresado Daniel Roccuzzo le puso el moño a un 34 a 16 que marcó con claridad la diferencia entre ambos equipos.



Una vez más Marista está entre los cuatro mejores (la última vez que no lo hizo fue en 2004) y el sábado, nada menos que ante Los Tordos, irá en busca de otra final.