El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió categóricamente frente a Nueva Zelanda, los All Blacks, actuales bicampeones del mundo, por 57-22 por la tercera fecha de la quinta edición del torneo Rugby Championship, en el que participan las potencias del hemisferio Sur.

El partido celebrado en la ciudad de Hamilton en el FMG Stadium, con un parcial favorable para los locales por 24-19, fue dirigido por árbitro sudafricano Craig Joubert y sus asistentes fueron el australiano Angus Gadner y el italiano Marius Mitrea.

El conjunto argentino alcanzó un gran nivel de juego en los cincuenta minutos, cuando se plantó de igual a igual frente a los poderosos All Blacks, con una sólida recuperación de pelota y una gran actitud ofensiva que solo le alcanzó para sumar el único try obtenido por el wing Santiago Cordero.

Por su parte, los "hombres de negro" una vez más demostraron que son los mejores del mundo y cuando se lo propusieron tanto en el juego de equipo o jugadas personales fueron contundentes con un saldo de tres tries conquistados en la primera parte y cinco en los treinta minutos finales.

Los tries de los neozelandeses, que derrotaron a Los Pumas en las ocho presentaciones en el Rugby Championship, fueron obtenidos por Julian Savea, Ben Smith (2), Beauden Barrett, Ryan Crotty (2) y los dos últimos por los ingresados Charlie Faumuina y Luke Romano.

En tanto, Israel Dagg marcó un penal, Barrett aportó seis conversiones y una de Aaron Cruden.

El jugador Julian Savea conquistó hoy su noveno try frente a los argentinos, superando la marca del australiano David Campese que había marcado ocho.

Los tantos del conjunto argentino dirigido por el entrenador tucumano Daniel Hourcade fueron conseguidos mediante el try de Cordero, cinco penales y una conversión del apertura tucumano Nicolás Sánchez.

En el final de la primera parte, Los Pumas sufrieron dos bajas el centro Juan Martín Hernández y el segunda línea Guido Petti, quienes se retiraron lesionados.

En el lugar de Petti, ingresó en el segundo tiempo el juvenil Marcos Kremer, un segunda línea entrerriano de 19 años que fue figura en Los Pumitas que salieron terceros en el Mundial Sub 20 de este año jugado en Manchester, y al que le auguran un enorme futuro.

En el balance final, Los Pumas jugaron un gran primer tiempo que debieron haber aprovechado sus posibilidades para alcanzar una ventaja mayor, al lograr el dominio y la recuperación de la pelota, lo que le sirvió para estar arriba por momentos en el marcador.

En la parte complementaria los "All Blacks " aprovecharon el cansancio de los jugadores argentinos, aceleraron su dominio y fueron letales al marcar cinco tries para consumar su tercer categórico triunfo en el certamen.

Más allá de la clara y categóricamente derrota, Los Pumas una vez más demostraron su intención y capacidad de jugar de igual a igual frente a las potencias del hemisferios Sur, pero aun le resta mantener el nivel de juego y superar el cansancio durante los ochenta minutos.

En su primera presentación de esta edición del certamen, el conjunto argentino perdió frente a los Springboks sudafricanos el sábado 20 de agosto, por 30-23, mientras que una semana más tarde derrotaron a Sudáfrica por 26-14, en la ciudad de Salta.

El sábado 17 de setiembre , Los Pumas se enfrentarán con los campeones los Wallabies de Australia, en el Nib Stadium de Perth, encuentro correspondiente a la cuarta fecha del torneo Rugby Championship.

Posteriormente, jugarán por la quinta fecha frente a los últimos bicampeones mundiales, los "All Blacks en el estadio de Vélez, el próximo sábado 1 de octubre .a las 19.10.

El sábado 8 de octubre finalizarán su participación en el Rugby Championship, actuando como locales frente a Australia, en el Twickenham Stadium, de la ciudad de Londres, siendo este el primer encuentro de esta competencia que se disputará fuera del hemisferio Sur.

Los bicampeones All Blacks sumaron hoy su tercer triunfo, previamente Nueva Zelanda golearon al último campeón, los Wallabies australianos en dos oportunidades, en su primera presentación superaron 42-28, en tanto que en la revancha se impusieron por 29-9.

De esta manera, los All Blacks son punteros del Rugby Championship con puntaje ideal, 15 puntos al obtener punto bonus en los tres encuentros disputados.

- Síntesis -

Nueva Zelanda: Ben Smith; Israel Dagg, Malakai Fekitoa, Ryan Crotty y Julian Savea; Beauden Barrett y Aaron Smith; Kieran Read (capitán), Sam Cane y Jerome Kaino; Samuel Whitelock, Brodie Retallick; Owen Franks, Dane Coles y Joe Moody. Entrenador : Steve Hansen

Ingresaron: Ardie Savea, TJ Perenara, Charlie Faumuina, Codie Taylor, Wyatt Crockett, Luke Romano, Aaron Cruden y Anton Lienert-Brown.

Argentina: Joaquín Tuculet; Matías Moroni, Matías Orlando, Juan Martín Hernández y Santiago Cordero; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Facundo Isa, Javier Ortega Desio y Pablo Matera; Guido Petti y Matías Alemanno; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Daniel Hourcade

Ingresaron: Santiago González Iglesias, Leonardo Senatore, Tomás Cubelli, Julián Montoya, Lucas Noguera Paz, Enrique Pieretto, Marcos Kremer y Ramiro Moyano.

Tantos en el primer tiempo: 2' try Cordero convertido por Sánchez (A), 10' try Julian Savea (NZ) convertido por Barrett (NZ), 14' y 19' penales Sánchez (A), 23' try Ben Smith convertido por Barrett (NZ), 26' penal Sánchez (A), 31' penal Dagg (NZ), 35' try Barrett convertido por el mismo (NZ) y 39 penal Sánchez (A). Resultado parcial: Nueva Zelanda 24- Los Pumas 19.

Tantos en el segundo tiempo: 9' penal Sánchez (A), 15' try Crotty convertido por Barrett (NZ), 18' try Faumuina convertido por Barrett (NZ), 23' try Crooty convertido por Barrett (NZ), 26 ' try Ben Smith convertido por Cruden (NZ) y 36' try Romano (NZ). Resultado final: Nueva Zelanda 57-Argentina 22.

Arbitro: Craig Joubert (Sudáfrica).

Asistentes: Angus Gardner (Australia) y Marius Mitrea (Italia).

Estadio: FMG Stadium (Hamilton), Nueva Zelanda.