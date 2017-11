Juan Pablo García

garcia.juanpablo@diariouno.net.ar



Algunos de los niños que hace 16 años participaron en los inicios del rugby en Chacras de Coria consiguieron el ansiado ascenso a la máxima categoría del rugby regional.



Banco Mendoza se impuso 35 a 20 a Neuquén RC y ganó la Copa de Plata, tal como se denominó al certamen de ascenso, para asegurarse un lugar en el Top 8 para el 2017.



"Fueron 16 años de laburo", me dijo al pasar uno de los que empezaron en el 2000 el sueño de que Chacras tenga su equipo de rugby. Seguramente estaba orgulloso de ver cómo los que eran niños en el 2000 hoy cumplieron el objetivo de meterse entre los mejores.



Con mucho clima en las tribunas, la final tuvo más emotividad que buen juego. Los dos equipos intentaron hacer su juego pero cometieron demasiadas imprecisiones.



Banco pegó primero con un penal de García Salazar y el try del Limón Rodríguez, pero Neuquén RC respondió con buen juego de backs y las conquistas de Moreno y Anzorena.



Fueron punto a punto y cuando parecía que los sureños se iban al descanso arriba 15 a 11 llegó el try de Santiago Roby que puso el parcial 16 a 15 para CPBM.



El ascenso estaba para cualquiera, pero los dirigidos por Gabriel Filizzola fueron superiores y con 3 penales del Chesco García Salazar sacaron una ventaja de 25 a 15 que parecía decisiva.



Sin embargo, Neuquén RC fue a buscar el descuento y con el try de Anzorena se puso a tiro de try (25-20) con unos 10' por jugar.



Era el momento de poner algo extra y Banco Mendoza lo hizo. Con aciertos y errores le cerró todos los espacios a su rival, estiró la distancia con un penal más y le puso la firma al ascenso en la última corrida de Branco Gutiérrez, acompañado por toda la hinchada.



Otros resultados

San Juan RC se impuso a Marabunta de Río Negro 17 a 14 y obtuvo el tercer puesto en la Copa de Plata, con el correspondiente pasaje al repechaje por un segundo ascenso donde esperan Mendoza RC y Uni.



Además, Neuquén RC le ganó a San Juan RC y se coronó en la Copa de Plata de intermedia.