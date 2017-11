Un cotejo imperdible: San Lorenzo y Vélez se miden en el Bajo Flores

El encuentro entre San Lorenzo y Vélez se llevará a cabo este sábado en el estadio Pedro Bidegain con el arbitraje de Darío Herrera y la transmisión de Telefe. El horario de inicio finalmente será a las 16 ya que prosperó un pedido de la dirigencia del Ciclón para que no se jugara de noche como estaba previsto (20 horas) por cuestiones de seguridad.



Amén de que el cotejo ante Vélez registra antecedentes de violencia, los directivos no quieren ser más locales en horario nocturno en el Bajo Flores porque quieren "garantizar la seguridad de todos los concurrentes que se ha visto degradada en los últimos meses", como señala la carta enviada por el club al Comité de Seguridad.



San Lorenzo acumula 4 puntos en el certamen producto de un triunfo la fecha pasada ante Defensa y Justicia (2-0), de visitante, y el empate inicial ante San Martín de San Juan como local (2-2). Asimismo, llega envalentonado a este cotejo por su reciente clasificación a los octavos de final de la Sudamericana.



Es que en el partido de ida ante Banfield había caído por 2-0 y necesitaba revertir el marcador ante su gente el martes pasado y lo consiguió con una goleada por 4-1, aunque beneficiado por una brillante actuación de su arquero Sebastián Torrico, quien le contuvo un penal a minutos del final al uruguayo Santiago Silva, que hubiese significado el pasaje del Taladro por gol de visitante.



Este sábado tendrá enfrente a Vélez, que acumuló sus primeras 3 unidades en el campeonato la fecha pasada al vencer a Rosario Central en Liniers por 2-0, luego de haber caído en el debut en La Plata frente a Gimnasia por el mismo resultado.



En el historial en la máxima categoría del fútbol argentino jugaron un total de 166 partidos y la ventaja es clara para San Lorenzo, ya que se impuso en 68 ocasiones contra 46 del elenco velezano. Además, se registraron 52 empates.



Además, el Santo de Boedo registra un saldo positivo contra el Fortín en el último tiempo pues le ganó los tres duelos más recientes: 3-2 (Campeonato 2016), 1-0 (2015), ambos de local, y 2-0 (Transición 2014), como visitante.



Con miras al partido, San Lorenzo, a pesar de que el jueves enfrentará como local a Deportivo La Guaira de Venezuela por la ida de los octavos de la Copa, el entrenador Diego Aguirre tiene decidido utilizar a lo mejor que tiene disponible en el plantel.



Por eso, serán de la partida los mismos once jugadores que arrancaron ante Banfield con la única duda en la continuidad de Martín Cauteruccio o el ingreso de Ezequiel Cerutti, quien ya se recuperó de su desgarro, aunque habrá que esperar para ver si el DT decide arriesgarlo.



Por el lado de Vélez, el entrenador Christian Bassedas aún no definió al equipo titular y su duda pasa fundamentalmente por la recuperación total de sus delanteros Mariano Pavone (molestia muscular) y Hernán Barcos (acarrea dolor en el tobillo recuperado de esguince), para definir si juegan ambos o alguno de los dos junto a Maximiliano Romero.



Además, Leandro Desábato regresará a la mitad de la cancha tras cumplir la fecha de suspensión por su expulsión ante Gimnasia de La Plata en lugar de Lucas Robertone.



