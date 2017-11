Tremenda igualdad entre River y Defensa: se mataron a goles

Embed

River Plate igualó este domingo 3 a 3 con Defensa y Justicia en un partido cambiante, con emociones y en donde el resultado siempre estuvo incierto hasta el final, correspondiente a la cuarta fecha del torneo de Primera División.El Halcón se puso en ventaja con un gol de Tomás Pochettino, a los 7 minutos, de penal, pero River lo dio vuelta a través de Mariano Bareiro, a los 17 en contra de su valla, y Sebastian Driussi, a los 26, pero el equipo de Varela igualó a los 30 con un cabezazo de Alexander Barboza, todo en el primer tiempo.En el complemento, el millonario se adelantó con otro gol de Driussi, a los 18, pero a los 36 Andrés Ríos estableció el definitivo empate.El equipo conducido por Marcelo Gallardo terminó con diez hombres por la expulsión de Gonzalo Martínez, a los 38 de la segunda mitad.Un primer tiempo a puro vértigo. Casi que no se habían acomodado en el campo de juego cuando Maidana cometió un penal, y fue Tomás Pochettino el que con un remate fuerte puso al equipo local adelante en el marcador.Con dos equipos con propuestas ofensivas interesantes, mucho trato del balón y una rotación que puede ser letal para terminar en la red contraria.Pero River no se quedó quieto y en un centro desde la izquierda Bareiro no pudo rechazar con precisión y venció su propia valla.Una muy buena jugada encabezada por Casco y Martínez y tras un rechazo de la defensa local, el balón le quedó a a Driussi en el área y su remate se coló junto al poste izquierdo de Arias para poner a River adelante en el marcador.Con un Jonás Gutiérrez que supo manejar el sector derecho y muy interesantes movimientos ofensivos, Defensa y Justicia complicó a un River que a veces perdió en número, pero que también tuvo sus chances, con un Alario punzante, aunque escaso de efectividad.Un centro desde la derecha encontró la cabeza de Alexander Barboza, quien le ganó en el salto a Maidana y estableció el 2 a 2 parcial.Un complemento que tampoco tuvo pasividadLejos de resignarse, ambos equipos continuaron apostando al buen juego, y si bien Andrade fue una muy buena propuesta de Gallardo, luego fue D Alessandro el que condujo la ofensiva.Previo a ello Driussi combinó con Andrade y en la devolución de gentilezas, el primero quedó solo ante Arias y lo venció con un toque sutil por entre las piernas.River estaba dominando el resultado, pero Defensa y Justicia nunca bajó los brazos, jamás renunció a su propuesta y con ese objetivo fue arrinconando al millonario contra su arco, pese a que pasó alguna zozobra en defensa.A poco de terminar el partido y cuando el "halcón" bombardeó el área millonaria, Elías Gómez desbordó muy bien por la izquierda, cedió al medio para Andrés Ríos y sacó un preciso disparo lejos de la humanidad de Batalla para establecer lo que sería el 3 a 3 final.River no logró encontrar un premio final, porque además se quedó con diez hombres por la expulsión del Pity Martínez, pero Defensa también hizo méritos para, al menos, quedarse con un punto.Síntesis: Defensa y Justicia-River. Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia). Árbitro: Diego Abal.: Gabriel Arias; Hugo Silva, Luis Jerez Silva, Alexander Barboza, Elías Gómez; Mariano Bareiro, Jonás Gutiérrez, Fernando Elizari; Tomás Pochettino, Juan Kaprof y Agustín Bouzat. DT: Ariel Holan.Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández; Tomás Andrade, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo. Goles en el primer tiempo: 8m Pochettino de penal (DyJ), 17m Mariano Bareiro en contra (RP), 26m Driussi (RP), 30m Barboza (DyJ). Goles en el segundo tiempo: 18m Driussi (RP), 36m Ríos (DyJ). Cambios en el segundo tiempo: 16m Rivero por Elizari (DyJ), 20m D Alessandro por Andrade (RP), 24m Becker por Pochettino (DyJ), 25m Ríos por Kaproff (RP), 39m Alonso por Alario (RP). Incidencias en el segundo tiempo: 38m expulsado MartínezÁrbitro: Diego Abal.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Agustín Rossi; Hugo Silva, Alexander Barboza, Luis Jerez Silva y Elías Gómez; Mariano Bareiro, Jonás Gutiérrez, Fernando Elizari y Tomás Pochettino; Andrés Ríos y Juan Kaprof. DT: Ariel Holan.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco; Tomás Andrade, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo

Cancha: Defensa y Justicia.

Árbitro: Diego Abal.

