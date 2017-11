Todo lo que tenés que saber del partido dominguero de River

River Plate, quizás el mejor equipo del momento, con paso firme y ganador en el torneo local, la Copa Argentina y reciente campeón de la Recopa Sudamericana, tendrá una exigente visita a Defensa y Justicia, un equipo con una interesante y ofensiva apuesta táctica, en uno de los cotejos a jugarse este domingo por la cuarta fecha del certamen de Primera División.

El partido se jugará en el Estadio Norberto Tomaghello, en la ciudad de Florencio Varela, este domingo desde las 20, televisado por El Trece y con el arbitraje de Diego Abal.

Este semestre es de un River ((7 puntos) que se acostumbró a sumar triunfos y está invicto. El equipo de Marcelo Gallardo se quedó con la Recopa Sudamericana, al superar a Independiente Santa Fe de Colombia, continua su ruta en la Copa Argentina, gran objetivo con el pase a la Libertadores 2017, y sobresale en el certamen local.

Además Gallardo esta convencido a cerca de los valores de su equipo, la táctica y una formación que ya sale de memoria. Esa es una ventaja del equipo "Millonario" sobre el resto, especialmente los otros "grandes" que cambian muy seguido de nombres y aún buscan una identidad.

Al juvenil arquero Augusto Batalla casi no le han llegado y en gran parte se debe a la consolidación como zaga de Jonatan Maidana y el ecuatoriano Arturo Mina, la zona media con Leonardo Ponzio como pieza fundamental junto a Andrés D'Alessandro, con la sapiencia que otorga su experiencia de 16 años en primera y el notable nivel de Lucas Alario quien presenta un promedio de 0,50 tantos por partido, con 44 goles en 22 compromisos.

River además de los apellidos juega presiona al adversario, no lo deja armar, monopoliza la pelota y tiene poder de fuego. Obvio que River no es una maravilla futbolística y puede ofrecer flancos vulnerables, de hecho no venció a San Martín de san Juan en Núñez la fecha pasada, pero con lo que presenta fecha a fecha le sobra para ser hoy el máximo candidato al título.

Esta noche tendrá una buena prueba River ante un Defensa y Justicia (3) que es un equipo con una atractiva propuesta pese a que aún no ganó, ya que empató dos cotejos y empató el restante.

El entrenador Ariel Holan tiene como norma que Defensa no repliegue en el campo de juego, que se defienda con lo más preciado, la posesión del balón, y busca dañar al rival, es el equipo de un estudioso y apasionado del fútbol.

En la fecha pasada Defensa visitó a Racing en Avellaneda e igualó 1 a 1 y se pude decir que los de Avellaneda terminaron más conformes con el empate y con el arquero Agustín Orión como figura. Ese desarrollo fue la muestra de un Defensa siempre buscó el resultado.

Por eso, este River ávido de triunfos, ofensivo y que aprieta al rival desde su misma salida, tendrá enfrente a un rival que intentará quitarle el balón, que intentará mantenerlo alejado de su área y que lo va a atacar.

River mantendrá el mismo equipo que empató con San Martín de San Juan y en Defensa Holan hará un cambio: Andrés Ríos (autor del gol ante Racing) por Agustín Bouzat.

En el historial, River jugó cuatro veces ante Defensa con un triunfo para cada uno y dos empates. Las igualdades fueron en la B Nacional, 2-2 con River como local en cancha de San Lorenzo y 3-3 con Defensa recibiéndolo en el estadio Ciudad de La Plata.

En Primera "A", fue triunfo de River 3 a 0 en el Monumental y victoria de Defensa 2 a 0 en Florencio Varela.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Agustín Rossi; Hugo Silva, Alexander Barboza, Luis Jerez Silva y Elías Gómez; Mariano Bareiro, Jonás Gutiérrez, Fernando Elizari y Tomás Pochettino; Andrés Ríos y Juan Kaprof. DT: Ariel Holan.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco; Andrés D'Alessandro, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo

Cancha: Defensa y Justicia.

Árbitro: Diego Abal.

Horario: 20.00.

Televisa: El Trece.